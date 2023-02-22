Путин пытается выиграть время: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями диктатора о войне против Украины и ядерном оружии

Российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию РФ не сформулировал конкретные цели или намерения войны против Украины. Речь главного российского военного преступника была построена на риторических заявлениях о "защите исторических земель".

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Это свидетельствует о намерении Кремля выиграть больше времени для затяжной войны. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Диктатор в очередной раз выдал бред, что начал войну против Украины, чтобы "защитить людей на исторических землях" и обеспечить "внутреннюю безопасность России". Обращение Путина было насыщенно привычными пропагандистскими заявлениям о якобы "неонацистском режиме" в Украине и "защите" Донбасса.

Также глава Кремля многократно обвинил цивилизованный западный мир в "вооружении" Украины и размещении "баз и биолабораторий" вблизи российских границ.

Аналитики отмечают, что акцент значительной части выступления Путина был сделан на предполагаемой устойчивости российской экономической, социальной и культурной сфер. При этом обращение диктатора заметно повторило несколько российских информационных операций, касающихся оправдания войны.

В ISW подчеркнули, что свое обращение Путин мог бы использовать, чтобы сформулировать новые цели и средства в войне против Украины, в частности, официально признаться, что мобилизация в РФ продолжается. Однако диктатор говорил очень мало по существу.

В то же время заявление Путина о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений привлекло больше внимания, чем стандартное содержание всей речи. Диктатор вновь обвинил Запад в использовании стратегических наступательных вооружений, чтобы нанести России стратегическое поражение. Ядерная риторика диктатора свидетельствует об очередной информационной операции, чтобы компенсировать неудачи России на поле боя.

Напомним, во время своего выступления 21 февраля Путин заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Собственно, это была самая интересная часть его почти двухчасовой речи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен подвел итоги выступления диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием в Кремле. Особое внимание американский чиновник уделил решению российского диктатора о выходе РФ из договора о ядерном оружии, который предполагает ненаращивание боеголовок массового поражения.