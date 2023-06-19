Путин пытается найти поддержку среди российских ультранационалистов, у войск РФ большие проблемы – ISW

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается заручиться поддержкой российских ультранационалистов. Для этого он намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими пропагандистами в попытке расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе.

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В частности, Путин поддержал предложение российских пропагандистов о создании рабочей группы в Кремле в попытке расширить прокремлевское информационное пространство. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В так называемую рабочую группу намерены включить представителей администрации диктатора России, и ее целью будет согласование идей по войне в Украине. Аналитики отмечают, что пока неясно, будут ли российские пропагандисты участвовать в рабочей группе Кремля и если да, то каким образом.

Поддержка Путиным рабочей группы, которая занимается репортажами о войне, предполагает, что диктатор намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими пропагандистами в попытке расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе.

Стоит отметить, что ранее Кремль уже привлекал известных прокремлевских пропагандистов, предлагая им официальные должности в Российском совете по правам человека и в Рабочей группе по мобилизации, вероятно, в обмен на усиление прокремлевской риторики.

Также в ISW подчеркнули, что в российской оккупационной армии сохраняются серьезные проблемы с моральным духом и командованием среди передовых подразделений. Войска РФ продолжают использование "заградительных сил" для стрельбы по отступающим солдатам. Российские военнопленные сообщили о широко распространенном страхе перед украинским контрнаступлением среди российских войск на передовой.

Кроме того, пленные оккупанты указали, что российское военное командование считает российских мобилизованных расходным материалом, и заявили, что российские офицеры приказывают раненым, признанным непригодными к службе, возвращаться на передовую и используют "барьерные силы" для предотвращения поступления штрафников в отряды "Штурм Z".

Напомним, пленный российский оккупант Михаил Голубев из Орловской области заявил, что пришел убивать украинцев и разрушать мирные города, чтобы отдать "долг родине". В то же время захватчик пожаловался на своих командиров и признался, что они боятся расправы со стороны подчиненных.

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин прокомментировал рейд российских добровольцев в Белгородскую область и прилеты дронов на территорию страны-агрессора. В частности, он признал, что "проблема есть" и властям нужно "наладить работу" для противодействия атакам.