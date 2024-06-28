Пропагандисты-чревовещатели, похоронившие Путина в морозилке, продолжают втирать обывателю в мозг мифы о двойниках. Дескать, в КНДР ездил двойник, а настоящего Путина давно уж нет в живых. Слушая Соловьёвскую профессуру, Жирновых, Волковых, Певчих и прочих околополитических медиа-дельцов, надо трактовать их речи с точностью до наоборот. Это они рассказывали о том, что "перепуганный насмерть дед сидит на газовой трубе" и на Украину никогда не нападет. Это они смотрели в мир через гульфик Навального, рассказывая о выжившем Пригожине и сымитировавшем свою смерть в колонии великом отравленце. Вся эта конспирологическая трескотня забивала эфир, отвлекая от реальных процессов, пока настоящую крысу натягивали на пенек, а тупорылые мохнатики прожаривались в мясных штурмах.

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В Пхеньян ездил настоящий Путин. И в Ханой – тоже. И это – первый акт по реализации его грандиозного замысла. С точки зрения коллективного Запада, проект "Россия ельцинской сборки" себя исчерпал. Гомо-советикусы нажрались от пуза окорочков, немного отдышались после советской бескормицы, оделись в цивильную одежду, освежились парфюмом, приобрели современные девайсы и возжелали величия, вернувшись к заводским настройкам ГУЛАГа.

Эта победа рудимента над эволюцией и стала главной опорой Путина, риторика и действия которого полностью соответствовали запросам глубинных зэков. Их реваншистские настроения – от хоккея до Аляски – были подхвачены кремлевскими демиургами и изблеваны проклятиями в адрес Запада и Украины, после чего – реализовались в Буче и Мариуполе. Но от идеи взять Киев и всю Украину мохнатый плебс не отказался. Просто его потрепали, и теперь ему нужна передышка. Путин в последнее время ведет себя как правильный Путин: убрал Шойгу и поставил Белоусова, который треплет вороватый генералитет, вытряхивая из него бабло вместе с дерьмом. Плебсу это нравится. Но гробы все равно продолжают приходить, потому что никакой корейский жировик не в силах помочь нейтрализовать оружие XXI века. И Крым мацают уже так, что мамулечка заходится в истерике; и в Дагестане постреливают, и Мосбиржу с юанями трясет, и санкции душат нежную шейку нипричемыша. Плебсу нужна передышка. Ему необходимо залечь на дно, накопить силы, перековать военные рельсы и, набравшись наглости, выскочить из подворотни на шоссе цивилизации. Но для этого нужно законсервироваться – наглухо и надолго – чтобы изнутри и снаружи ни одна блоха не проскочила.

Для реализации этого плана Путин готов запустить проект "Холодная война – 2". Сейчас он собирает две коалиции: явную ось зла, целиком состоящую из признанных засранцев и политических отморозков, и вторую – теневую, в которую войдут лицемерные отбросы всех мастей. Тут и Орбан с Фицо, и да Силва с Эрдоганом, и Токаев, и Рамафосой, и другие падальщики. Эти будут крутить-вертеть и схематозничать, пока к стенке не прижмут. Китайская пандочка обиделась на плешивую обезьянку и затаилась? – не беда, оттает. Путин привык играть вдолгую, и надеется пересидеть всех. Даже Си Цзиньпина. Не говоря о древнем Байдене, у которого к Путину свои счеты. "Я знаю его 40 лет, и он очень сильно меня беспокоит", - заявил старикан Джо, дав понять, что намерен угомонить прыткого бандита. Но у Путина есть Трамп – последняя рыжая надежда на пролонгацию власти и жизни. С этим можно будет имитировать нарастание напряженности и разыгрывать элементы "Холодной войны – 2" до посинения. В Украине будет вестись вялотекущая война, а гноящаяся рана не позволит даже и думать ни о какой евроинтеграции, не говоря уже о вступлении в НАТО. Главное – тянуть резину до 2030 года. Борзеть на северных границах и отрабатывать ведение войны в Балтийском море, демонстративно почесывая Искандеры в Калининграде и Беларуси.

Засилие беженцев уже качнуло Европу вправо, и это тоже выгодно Путину. Мультикультурализм – это прелестно, однако среднему избирателю надоело вкалывать и оплачивать пособия плодовитым беженцам, которые с чего-то решили, что все им обязаны, и принялись размахивать своим боженькой столь усердно, что уже полиция инстинктивно хватается за дубинки. Вся эта нестабильность радует Путина. Чем больше шатается европейское здание – тем лучше для него. Выборы в Германии, Британии и Франции обещают стать бенефисом для Кремля. Премьер Франции Габриэль Атталь, возглавляющий кампанию президентского альянса, заявляет, что Франции грозит "экономическая и социальная бойня" с "уничтожением среднего класса", если к власти придут ультраправые или "Новый народный фронт". Крыса потирает лапы: "Мерзни, мерзни, волчий хвост". Путин будет держать Украину и Молдову в своей орбите, пока не сдохнет. А он намерял себе власть до 2036 года. Потому что, если досидит до 30-го – вся скотобаза признает, что такого плешивого стратега, отпетлявшего от явного поражения, эта зона еще не видела. К тому времени пещера уже перещеголяет своими зверствами режим Пол Пота, и даже корейский жировик подсохнет от зависти – как же похорошела Москва!..

Путин ждет переговоров с Эрдоганом, которые могут пройти в Астане. А еще ждет индийского премьера Моди, который должен приехать в Москву с умиротворяющим визитом. Плешивые "мирные инициативы" не зашли, и Моди везет с собой успокоительные пилюли, которые крыса может проглотить – во избежание разгромного поражения. При слове "капитуляция" Путин хватается за ядерную кнопку, которая вообще не понятно: нажмется или нет. На горизонте маячит принятие Конгрессом США Закона о признании РФ страной – спонсором терроризма, а это – гарантированное эмбарго на всё, с обрушением путиномики и перечеркиванием всех наработанных схем. Это – захлопывание рупоров пропаганды и вышвыривание из всех организаций. Пещеру уже готовы исключить из Интерпола, в котором она номинально еще присутствует; в ЕС блокируют рашистские пропагандистские СМИ и запрещают политическим партиям и фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам и поставщикам медиа-услуг брать деньги из России или от аффилированных с ней лиц. Русские службы BBC, Дойче велле и прочие "Дожди" призадумались. Конец пропаганды – это конец игры, с переворотом в Кремле и Гаагой. С распадом и веселой перестрелкой, как сто лет назад. Поэтому лучше окуклиться, законсервироваться, обмотаться колючкой, забетонироваться и затаиться до лучших времен. Пересидеть, подморозиться, как вирус и дождаться оттепели Трампа, после чего – "восстать, вооружиться, победить"…