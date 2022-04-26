Путин присвоил звание героя России Адаму Делимханову, которого называют организатором убийства Немцова

Кремлевский диктатор Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату нелегитимной Государственной думы Чечни Адаму Делимханову. Именно этого человека называют организатором убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Соответствующий указ Путина опубликован на российском портале правовой информации. Делимханова наградили за участие в войне против Украины.

Отметим, что Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Он был застрелен на Большом Замоскворецком мосту российской столицы, рядом с Кремлем, когда гулял с девушкой. Убийца сделал семь-восемь выстрелов, четыре пули попали политику в спину. После этого преступник скрылся на автомобиле.

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Позже СМИ сообщили, что организатором убийства был кузен главы Чечни Рамзана Кадырова и его личный палач Адам Делимханов.

По их информации, это тот самый человек, который лично убил бывшего товарища Кадырова, главаря отряда "Горец" Мовлади Байсарова в центре Москвы на глазах российских полицейских. Также он организовал убийства Сулима Ямадаева в Дубае, а ранее в 2008 году убийство его старшего брата, также у стен Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова был ранен в украинском Мариуполе. Руслан Геремеев накануне засветился в постановочных роликах о "подвигах" кадыровцев в беспощадно уничтожаемом российскими оккупантами украинском городе.