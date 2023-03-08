Путин поздравил россиянок с 8 марта призывом лечить раненых: год назад он обещал не проводить мобилизацию

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта. Больше поздравлений от диктатора получили жены оккупантов, а также те, кто участвует в войне против Украины или помогает захватчикам.

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Путин в своем спиче уделил особое внимание каким-то мифическим россиянкам, которые якобы заботятся о раненых, плетут маскировочные сетки оккупантам и собирают им посылки. На это обратил внимание Telegram-канал "Досье Шпиона", ведущий один из сотрудников спецслужб.

"Между словами, президент дает обещание, что мобилизация резервистов производиться не будет. А все девушки/жены/мамы дождутся своих любимых, которые выполняют задачи в "зоне СВО", – отметил автор канала.

Однако в прошлом году российский диктатор так же "душевно" в своем восьми-мартовом приветствии обещал, что "мобилизации не будет" и "военные справятся своими силами".

Провозглашая очередную ложь, Путин при этом не обещает ни социальных выплат, ни поддержки семьям, ни поддержки детям.

Вместо этого так "нечаянно" предлагает россиянкам "поволонтерить" в госпиталях и позаботиться о раненых оккупантов.

"Очевидно, что "поддержка семей" больше не является бесспорным приоритетом государства", – отметил автор канала.

В Telegram-канале "Досье Шпиона" вспомнили о других, настоящих, а не вымышленных россиянках, которых путинский режим бросил за решетку из-за их антивоенной позиции

Среди них:

Журналистка Мария Пономаренко, осуждена на 6 лет колонии общего режима за пост в соцсети о бомбардировках военнослужащими РФ Мариупольского драмтеатра.

Менеджер Виктория Петрова, которой грозит 10 лет лишения свободы за пост в соцсети с осуждением войны. Состоит в СИЗО с 07.05.2022.

Художница Александра Скочиленко, которой грозит от 5 до 10 лет лишения свободы за участие в антивоенных протестах. Состоит в СИЗО с 11.04.2022.

Архитектор Ольга Смирнова, которой грозит от 5 до 10 лет лишения свободы за участие в антивоенных протестах. Состоит в СИЗО с 05.03.2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли приветствие Путина россиянок и отметили, что он пытался выглядеть бодрым на фоне провалов в Украине, хотя на самом деле понимает, что ему "осталось недолго".

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