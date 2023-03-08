''Понимает, что ему осталось недолго'': в сети заметили ''нюансы'' в поздравлении Путиным россиянок с 8 марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта, уделив особое внимание женам оккупантам и всем, кто участвует в войне против Украины или поддерживает ее. Однако в сети заметили, что поздравление Путина вышло довольно натянутым.

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В частности, в праздничной речи Путин выдал, что Международный женский день в России якобы "наполнен особым теплом и смыслом" и "самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами". "Возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас безусловные ценности", – сказал президент страны, которая считается третьей в мире по количеству разводов и в которой жертвами домашнего насилия становятся 14 тыс. женщин в год.

При этом глава Кремля решил отдельно поздравить жен оккупантов и других россиянок, которые участвуют в войне или каким-то образом поддерживают ее.

"Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали, чтобы заботиться о каждом как о собственном сыне", – выдал диктатор.

В сети высмеяли речь Путина и отметили, что он пытался выглядеть бодрым на фоне провалов в Украине, хотя в действительности понимает, что ему "осталось недолго".

Кроме того, президенту РФ напомнили прошлогоднее поздравление с 8 марта, в котором он солгал, что "мобилизации не будет" и "военные справятся своими силами".

Пользователи уверены, что Путин преподнес россиянам очередную порцию лжи, и предполагают, что на следующее 8 марта он объявит "мобилизацию женщин".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты Кремля феерически оконфузились со взрывами в несуществующем "Купянском районе" Киева. Они также выдали собственную карту воздушных тревог в Украине.