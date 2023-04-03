Новое убийство Кирова?

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Ах, огурчики да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике!

Без малого 90 лет прошло и опять в Питере - резонансное убийство, очень похожее на широкомасштабную провокацию, призванную оправдать массовый террор против несогласных.

Национальный антитеррористический комитет уже заявил, что "взрыв в кафе Санкт-Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из признанного в РФ экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)". Не успели сутки пройти, а они уже все "расследовали" и обвинили в убийстве сторонников Навального, связав их с украинскими спецслужбами.

По свидетельству Ежова, Сталин сразу приказал ему: "Ищите убийц (Кирова) среди зиновьевцев". Доблестные чекисты тогда постарались и повесили убийство на бывших сторонников Зиновьева, связав их с латвийской разведкой через консула Латвии в Ленинграде.

Похоже, что история повторяется. Только теперь вместо Кирова (Костикова) - Татарский (Фомин), Сталина - Путин, Зиновьева - Навальный, а вместо Латвии - Украина.

Путину нужен повод для нового 37-го года?