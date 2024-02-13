Путин отказался участвовать в прениях перед выборами и придумал бессмысленную отговорку
Кремлевский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в прениях перед так называемыми выборами в России. В администрации же российского президента придумали бессмысленную отговорку.
Об этом сообщают российские СМИ. "Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами", – говорится в сообщении пропагандистов.
В Кремле отказ от дебатов кандидата Путина объяснили тем, что у россиян есть возможность "видеть его на ежедневной основе".
"В этом его кардинальное отличие от других", – заявили там.
Стоит отметить, что в России объявили всех кандидатов на пост президента страны, которые примут участие в выборах весной 2024 года. Кроме нынешнего кремлевского диктатора Владимира Путина, в бюллетенях будет еще три фамилии: глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вицеспикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов.
Речь идет о самом низком уровне конкуренции для Путина на выборах с его участием с 2000 года.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В РФ работников бюджетных организаций добровольно принудительно заставили зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование на российском портале Госуслуг. Посредством административного ресурса шел сбор подписей за выдвижение кандидатуры Путина на пост президента.
– Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях продолжается подготовка к "выборам президента РФ", проведение которых запланировано на март. В ЦНС этот процесс назвали "пропагандистским шоу".
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