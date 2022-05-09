Цьогорічна побєдобєсна промова російського очільника, здається, була спрямована тільки на одне: спробувати виправдовуватися, чому були і ще будуть кинуті сотні тисяч росіян як гарматне м‘ясо на війну проти України.

І навіть знайдено формулу (мовою оригіналу): "Россия дала упреждающий отпор агрессии".

Не шукайте цієї норми ані в Статуті ООН, ані в інших міжнароднно-правових документах. Там такого немає.

Це - про інше.

Про бажання діяти по-бандитські, нехтуючи міжнародними законами та навіть загальнолюдськими правилами.

Ви можете пирнути ножем кондуктора, щойно побачили його в салоні транспорту - адже він може запитати у Вас наявність квитка на проїзд.

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Ви можете вбити поліцейського, як тільки він тільки хоче спитати, чи є у Вас водійське посвідчення.

Ви можете без оголошення війни, напасти на суверенну країну, руйнувати її, вбивати з особливою жорстокістю її громадян, тому що вона просто розташована поруч з вами і "має нахабність" вимагати для себе територіальної цілісності і вибору оптимальної для себе моделі безпеки.

Тут немає логіки. Як немає її в багатьох злочинах проти людяності.

Це рашизм - звичайний фашизм у його оновленому виконанні.

З такими рецедивістами домовитися не можливо. Їх можна тільки зупинити силою і покаранням, або повною ізоляцією від нормальних людей. Іншого шляху просто не існує.