Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму. – ред.

Владимир Путин, двигая войска к украинской границе, не преследовал цель начать военные действия. Это самое главное. Он не собирался этого делать, ведь если бы преследовал такую цель – он бы их начал. Никаких уступок от Украины он не получил, никаких заявлений – тоже. Поэтому весь крик про войну – пропагандистский фейк. Это первое.

Второе. Передвигая своих оловянных солдатиков, Путин хотел привлечь внимания. Зачем? Просто ради привлечения внимания. Это у него получилось. В этом смысле заявление, что если Байден пошел с ним на встречу, значит, можно отводить войска – это правда. Хоть и огрубление правды. Ведь Байден предложил ему встречу 10 дней назад, и она касается экологической повестки и целого ряда других проблем. Поэтому сказать прямо, что вечером встреча, а утром войска – нельзя.

Единственный мотив Путина и всей его политики – создавать информационные поводы, привлекать к себе внимание и в последствии разрешать те проблемы, которые он сам же и создает. Это правда и действительно, это вся политика Путина.

Но должен заметить, что примерно так же действуют все политики на свете и Путин не исключение. Просто у него репертуар более узкий. Он может привлекать к себе внимание только угрожающими жестами. Что и делает. Другие политики могут привлекать внимание другими действиями, но их в репертуаре у Путина нет.

Что же он мог хотеть от Запада? Ничего. Просто привлечь внимание ради привлечения внимания. И не из-за пандемии. В этом смысле Россия выпала из повестки не больше и не меньше, чем любая другая страна.

Но Россия – это Россия, а Путин – это Путин. Ему важно привлекать внимание не к России вообще, а к путинской России. К себе, к мистеру Путину, к российской политике. И делать это он может только одним способом – угрозами. Такое себе принуждение к вниманию.

Ведь зачем женщина кокетничает с мужчиной? Женить его на себе хочет? Далеко не всегда. Зачем люди вообще привлекают к себе внимание, зачем пиарятся, ходят на ток-шоу, занимаются политикой? Какая цель? Изменить мир? Вряд ли. Заработать денег? Далеко не все.

Так что им нужно? Известность! Ради чего? Просто – привлечь к себе внимание.

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