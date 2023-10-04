'Путин – наш герой': россияне расхвалили Кремль за захват территорий Украины, но пожаловались на высокие цены в РФ. Видео

Кремль 29 сентября в Москве устроил помпезный концерт в честь годовщины оккупации и аннексии частей украинских Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Журналисты BBC решили поинтересоваться у россиян, пришедших на это действо, их отношением к войне против Украины и захвату части территории соседнего государства.

И "миролюбивые" россияне не "подкачали": те, кто смог ответить на вопрос о причинах организации концерта, расхваливали президента РФ Владимира Путина, кричали о том, что захваченные регионы "всегда принадлежали России" и требовали бросить против Украины все возможные силы, чтобы "побыстрее там захватить все". Видео с жутким опросом опубликовали в сообществе saintjavelin в сети Instagram.

"Россияне объясняют, почему они пришли на концерт в Москве по случаю 1-й годовщины (неудачной) аннексии Россией 4 украинских регионов. Не говорите мне, что это просто война Путина", – говорится в подписи к видео.

Видео дня

Часть опрошенных журналистом ВВС россиян, пришедших на устроенный Кремлем концерт по случаю годовщины аннексии частей четырех украинских регионов, затруднились ответить на вопрос, что же они, по сути, празднуют. Более молодые респонденты преимущественно называли адресованный им вопрос "сложным" и уверяли, что пришли "поддержать общую массу".

Россияне же старшего возраста радовались преступлениям, которые совершило их государство против соседней независимой Украины.

"Новые территории у нас – вернулись на родину... "ЛНР" и "ДНР", Херсонская и Запорожская – это все наше! Наше исторически, наша историческая родина", – заявила одна из россиянок, отвергнув замечания журналиста о том, что это регионы Украины безапелляционным "Нет, это Россия!".

"Путин – наш герой. Путин – наш молодец. Мы его любим", – добавила она.

Один из молодых россиян заявил, что пришел с друзьями на концерт, "чтобы поддержать нашего президента, Владимира Владимировича Путина".

А россиянка средних лет выдала, что российский диктатор ей ужасно нравится.

"Политика его мне нравится... Единственное, что не нравится, что в нашей стране немного не хватает некоторых вещей. Бензин дорогой. Здравоохранение плохое. Надо как-то его улучшить... А так Путин мне нравится", – сказала гражданка страны-агрессора.

Некоторые россияне также поделились своими мечтами – "пожать руку" российскому диктатору.

"Каждые лет сто русский народ бунтует. И бунтует не как французы, а основательно и хорошо. С размахом. А у Владимира Владимировича в принципе получается держать все под контролем", – расхвалил главу Кремля один из опрошенных.

В то же время россияне, горячо радующиеся "новым территориям", пытаются откреститься от ответственности за кровавую полномасштабную агрессию против Украины. После этого вопроса они начинают убеждать, что не являются "политиками или военными", поэтому им "сложно судить, что там". И добавляют дежурные фразы о том, как хотели бы, "чтобы скорее закончилось все это, потому что очень много раненых, погибших".

Однако сожалеют граждане государства-агрессора не за безвинно убитыми или искалеченными украинцами, а по российским оккупантам. Поэтому выступают за то, чтобы "применить немного больше силы в Украине, чтобы захватили поскорее все это".

"Конфликт вооруженный?! Мы возвращаем свои территории! Это наши исторические территории! Поэтому Путин – молодец! Дай бог ему здоровья!" – экзальтированно заявляют представительницы "самой миролюбивой нации".

Напомним, на циничный концерт по случаю годовщины оккупации четырех украинских областей людей массово сгоняли за копеечные гонорары. По сравнению с аналогичными проводившимися ранее мероприятиями оплату урезали в два раза: если год назад за участие в пропагандистском "празднике" Кремля платили по 1500 рублей (560 грн), то на этот раз один "актер" мог рассчитывать на вознаграждение в 600 рублей (225 грн).

В то же время для "массовки" определили более жесткие правила: "вербовщики" позаботились, чтобы те не разбежались после начала мероприятия, как это было раньше, и отсидели всю "программу" до конца. Только в этом случае они получат деньги.

Для создания массовки людей привозили из Московской области, на концерт принудительно отправляли бюджетников и студентов.