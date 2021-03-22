Ситуация в России с “лидером нации” складывается таким образом, что резкое ухудшение здоровья Путина скоро не позволит ему больше выполнять роль даже “виртуального президента”, которая была отведена ему в последнее время. Путин начал резко “сдуваться”. И это подталкивает его подельников вспомнить исторический опыт “Семибоярщины”, попытавшись ввести в Российской Федерации новый вид правления – коллективного Путина, который можно определить, как “Семигенеральщину”.

Поскольку, даже когда тело Путина вообще невозможно будет публично демонстрировать по телевизору, это еще вовсе не будет означать, что его окружение готово окончательно отказаться от его “политических услуг”.

Требуется некоторое время для того, чтобы определиться с тем, что делать дальше, когда Путина полностью отключат от “аппарата искусственной поддержки его политической жизни”. Что, говоря другими словами, будет означать полную потерю поддержки его, как политика самого высокого ранга, среди высшего эшелона власти и массовой средней прослойки номенклатуры во всех без исключения российских регионах.

Хотя уже сейчас видно, что Путин превратился в полностью “отработанный” политический материал. И теперь речь будет идти только о способах “утилизации” этого “отработанного политика”.

Если обратиться к историческим аналогиям, то теперь главной задачей для ближайшего путинского окружения должно стать определение, кто же возьмет на себя роль Федора Мстиславского, чтобы сформировать “Семигенеральщину”, к тому времени, когда от политического “бренда Путин” можно будет отказаться окончательно.

Собственно, теперь Россия вступает в очень критический для себя переходный период, который нельзя надолго затягивать, так же, как и не стоит действовать в спешке, так как можно наделать фатальных ошибок, которые потом невозможно будет исправить.

И тут на политическую сцену выходят представители “Семигенеральщины” – генералы ФСБ Сергей Иванов, Николай Патрушев, Александр Бортников, Виктор Черкесов, Владимир Кулишов, Александр Купряжкин и Игорь Сироткин. Эта “Семигенеральщина” задекларирует свое право защитить Россию в смутное для нее время.

Но учитывая провальный опыт ГКЧПистов в 1991 году, “семигенералы” поначалу не будут слишком часто светиться на телевизионных экранах, публично декларировать взятие власти в свои руки, чтобы не привлекать внимание конкурирующих центров влияний. А формально у руля Российской Федерации будет Путин, которого просто больше не будут показывать населению.

Публичный Путин теперь не нужен. Потому что нет никаких успехов во время правления пожизненного диктатора. Доверия к нему все меньше и меньше, а население РФ все нищает и нищает. О чем тогда рассказывать народу?

В большинстве случаев, роль провозглашателя “новых идей” и необходимых шагов для “спасения” России будет отводиться лишь лидеру “Семигенеральщины” – Николаю Патрушеву.

Стареющий Путин практически уже передал власть силовикам, но “вождь” еще будет нужен для того, чтобы в час “Ч” на него списать всю ответственность за катастрофическую ситуацию в России.

Похоже, что теперь Николай Патрушев и его коллеги по “Семигенеральщине” в авральном порядке подыскивают приемлемую кандидатуру вместо Путина. При этом они будут лишь закручивать и дальше гайки, чтобы надежнее удерживать РФ в полицейской узде, не давая россиянам ничего взамен.

Конечно, самым простым вариантом было бы снова вернуть в президентское кресло Дмитрия Медведева, тем более, что за все годы пребывания у высших эшелонах власти, его уже хорошо обкатали на разных должностях. Однако у Патрушева и его коллег могут появиться подозрения относительно того, не захочет ли Медведев сыграть в свою самостоятельную игру. Этим самым перечеркнув все их усилия.

Поэтому они находятся в активном поиске преемника Путина. Преемника, который был бы не слишком амбициозен для того, чтобы попытаться выйти из-под контроля “старших товарищей”.

Но когда Путин уйдет или его уйдут, россиянам не очень приходится надеяться на то, что от этого что-то может радикально измениться. Останется система и тот многомиллионный бюрократический аппарат, представители которого так надежно “присосались” к огромным природным ресурсам России, что “оторвать” их от них возможно лишь применяя большие усилия.

Путин допустил за последнее десятилетие ряд роковых ошибок, которые подталкивали его к все новым неправильным решениям. Столкнувшись в 2011 и 2012 годах с массовыми протестами общественности, он решил действовать силой, нарушив этим хрупкий баланс социальной стабильности в РФ.

Однако поворотным моментом стало то, что в 2014 году он сделал самый рискованный шаг за всю свою карьеру, и оккупировал украинский Крым. Это стоило России введения против нее западных санкций и замедления экономики.

Ради внутреннего контроля и концепции суверенитета, которая заключалась в том, что за рубежом никто не должен иметь возможности диктовать России, что делать, Путин подтолкнул РФ к экономической стагнации и распаду.

Будучи обеспокоенным нежелательным влиянием Запада на внутренние дела России, он сначала двигался медленно и осторожно. Он изгнал из России Корпус мира и фонд “Открытое общество”. А дальше уже просто не смог сдерживаться, и это все вполне может завершиться созданием в Российской Федерации “суверенного Интернета”, который будет полностью контролироваться ФСБ.

В начале мая по российской территории могут прокатиться массовые социально-экономические протесты. И они явно не ограничатся только Москвой и Санкт-Петербургом. Нельзя исключать, что протестующие будут выдвигать и серьезные политические требования. Первыми из которых станут: освобождение лидера российской оппозиции Алексея Навального и настояние прекратить преследование инакомыслящих в Российской Федерации.

Руководитель страны, которая называется Россией, сегодня просто элементарно недееспособен. Все это последствия того, что Путин последние 10 лет постоянно находится в состоянии глубокой депрессии и страха.

Но в то же время, этот страх постоянно подталкивает его к совершенно неадекватным решениям. Следствием которых является еще большее обострение отношений России с демократическим Западом.

Сейчас эта большая ядерная держава находится на пороге внутренней “холодной войны”. Только на финансирование Росгвардии – личной армии для удержания своей власти и противостояния с гражданами РФ – Путин ворует у российского населения 300 миллиардов рублей в год.

Ничтожества, захватившие власть в России, в цивилизованном государстве были бы просто никем и ничем. Воинствующая чернь фактически приостановила действие конституции и страной правит хунта казнокрадов и коррупционеров из кегебистом во главе. Они, за присвоенное себе право и дальше купаться в роскоши и безнаказанно разворовывать бюджет державы, готовы преследовать, сажать и убивать свое население.

Хрупкость российского режима очевидна. Но и введение “Семигенеральщины” не сможет стать выходом из этой критической для Российской Федерации ситуации, спровоцированной Путиным.

Генералы способны лишь на некоторое время спасти систему управления государством, но не на долго. Спасти саму Россию от распада, таким образом, никогда не удастся.