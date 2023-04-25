Путин начал готовиться к вторжению в Украину еще в феврале 2021 года – росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину в феврале-марте 2021 года. Мотивами стали личная обида и жажда мести, а "последней каплей" – закрытие медиаактивов его кума Виктора Медведчука.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило российское издание "Верстка". Отмечается, что первые учения войск РФ у границ Украины прошли уже через месяц, а за три месяца до полномасштабного вторжения чиновники и силовики обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями.

Еще после прихода к власти в Украине Владимира Зеленского в Кремле надеялись переиграть неопытного политика, однако тот оказался "непростым переговорщиком". Из-за этого, по словам сотрудника предвыборного штаба Зеленского, "Путин, спустившийся с горы, чтобы принять капитуляцию Украины, по факту оказался в роли брошенной невесты". В результате кремлевский лидер затаил обиду и решил отомстить.

По словам собеседников расследователей, на решение Путина повлиял и сам Медведчук, который вводил диктатора в заблуждение, рассказывая о пророссийских настроениях в Украине. В результате президент РФ всерьез рассчитывал на поддержку населения по всей Украине, о чем ему рассказывал доверенный кум.

Решающую роль, по данным издания, в принятии президентом решения о "спецоперации" сыграл еще один человек – олигарх Юрий Ковальчук, который единственный не выходил из резиденции Путина, чтобы не проходить карантин.

"Путин в этот момент был ограничен в общении с адекватными людьми. Он старался не встречаться ни с кем, а если встречался, то за 14 дней карантина люди настолько зверели, что нормальный разговор не складывался. К тому же встреча на расстоянии 15 метров не предполагает доверительного общения", – рассказали источники.

Поэтому Ковальчук, который никогда не скрывал своих антизападных настроений, смог убедить Путина, что Европа разделена противоречиями и сейчас самое лучшее время для быстрой операции.

С июля 2021 года ФСБ РФ стала готовиться к оккупации Украины. Сотрудников даже разделили по областям нашей страны: отдельные люди занимались вопросами, связанными с украинским парламентом, отдельные – отвечали за критическую инфраструктуру. В результате простых подсчетов расследователи пришли к выводу, что к долгой войне россияне не готовились.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бывший офицер ЦРУ Дуглас Лондон высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин пытается дезинформировать мировое сообщество и показать, что якобы стремится вести против Украины войну на истощение. Однако, чем дольше длится война, тем хуже будут обстоять дела для Москвы;

– в аналитическом материале Reuters ранее сообщили, что Путин готовится к затяжной и изнурительной войне против Украины. В то же время в окружении российского диктатора уже не верят в возможность победы РФ на поле боя и осознают, что экономические последствия государство-агрессор будет испытывать на протяжении многих лет.

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