Главарь группировки “ДНР” Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в провластную рссийскую партию ”Единая Россия”. Очевидно, что Пушилин является марионеткой Москвы, которая пытается доказать свою значимость и нужность для Кремля. И на все его подобные заявления можно было бы не обращать никакого внимания, если бы не планы Путина на эту свою марионетку.

Его намерение вступить в партию “Единая Россия” означает, что Пушилину уже обещано место в российском политическом истеблишменте, и, борясь за свое вхождение в кремлевские элиты, он будет готов сделать для Москвы все что угодно.

Хотя ему никто так и не сказал, что его предшественник в руководстве “ДНР” Захарченко тоже свято поверил в то, что теперь он уже стал частью российской номенклатуры. Но после его устранения в Кремле предпочитают вообще о нем не вспоминать.

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Сейчас Пушилин может делать любые противоречивые заявления, пугать Украину наступлением на Харьков и Одессу, однако если даже он и пройдет в Госдуму от партии “Единая Россия” он все равно будет оставаться для Путина “политиком” одноразового использования.

А вот каким будет это “использование” – это уже совсем другое дело.

Нельзя исключать того, что сейчас в Кремле рассматривается вариант попытки использовать Пушилина и “армию “ДНР” в качестве тарана, который будет пробиваться на неоккупированную Россией территорию Украины.

А Путин, в случае если Российская Федерация начнет свое очередное наступление на Украину, прикрываясь “войсками” марионеточных “республик” будет только разводить руками.

Мол, во всем, как всегда, виновата сама Украина. Потому что это Киев не желал договориться с руководством “ДНР/ЛНР”, а там устали ждать, и поэтому решили взять свою судьбу в свои руки.

Собственно, это один на сегодня из самых больших рисков, которые готовит для Украины Путин на осень 2021 года.

А нелегитимного руководителя нелегитимного “ДНР” Пушилина Москва назначает на очень неприятную для того роль “козла отпущения”, на которого, в случае чего, будет очень легко сбросить всю ответственность.

А Путин в очередной раз будет предлагать Украине напрямую договариваться с руководителями “ДНР / ЛНР”, которых Кремль очень жестко контролирует.

Таким образом, вполне можно спрогнозировать, что в Москве снова готовят очередную “геополитическую дурку”, надеясь, что им удастся убедить мировую общественность в том, что Россия к попытки “ДНР” захватить новые территории Украины не имеет никакого отношения, а Пушилин и его подельники на оккупированной части украинского Донбасса являются “самостоятельными политическими фигурами”, на которых россияне не имеют никакого влияния.

Все это вполне вписывается в планы осенней дестабилизации, которую готовит Путин для Украины.

Из чего можно сделать соответствующий вывод: Москва не успокоится до тех пор, пока не увидит того, что союзники Украины из западного демократического мира вводят санкции, которые будут адекватными путинским преступлениям в Украине.

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