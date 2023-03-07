Путин использовал Пригожина и может его ликвидировать, – Жданов

Кремль использовал руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы стабилизировать фронт, когда многочисленные мобилизованные еще не были готовы к отправке на войну против Украины. Тем не менее, на сегодня ему грозит ликвидация.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. В настоящее время Пригожин "вынужден жечь свой резерв" из ЧВК "Вагнер", добавил он.

"Пригожин не понял самого главного или понял, и сейчас ему очень обидно. Дело в том, что его просто использовали в ситуации, когда надо было стабилизировать фронт, когда надо было дать передышку армии. И надо отдать ему должное, он со своим "Вагнером" сдвинул фронт с мертвой точки и нас кошмарил почти два месяца", – заметил Жданов.

Он сообщил, что фактически "вагнеровцы" воевали против Украины до тех пор, "пока сюда не начали массово поступать регулярные части, укомплектованные мобилизованными".

Теперь же, когда миссия Пригожина и его ЧВК "Вагнер" практически окончена, его ограничивают в действиях, например, запретили набирать в "Вагнер" заключенных, а также намекают, что "пора возвращаться в Африку".

"Пригожин вынужден жечь свой резерв, что для него очень плохо. Компания сокращается. Это уже не зэки, не пушечное мясо, как это было раньше", – заметил эксперт.

Тем не менее, в ситуации, когда Пригожин, несмотря на намеки, пытается поднять свой политический вес, он фактически рискует жизнью, убежден Жданов.

"Он ищет зацепку, как поднять свой политический вес. На мой взгляд, он просто нарывается "на чайку попить и отдать богу душу". В России есть такая традиция – попил чаю и готов. Вспомните Чуркина, начальника ГРУ России, российских дипломатов, которые после чашки чая уходили в мир иной. Поэтому я думаю, что рано или поздно, а скорее всего, рано, в ближайшее время, если Пригожин не прекратит такие выпады, его могут просто успокоить", – спрогнозировал Жданов.

Он добавил: если Пригожину будут и дальше безнаказанно позволять идти ва-банк, это будет признаком того, что глава Кремля Владимир Путин уже не контролирует ситуацию в стране.

Как писал OBOZREVATEL, Евгений Пригожин выступил в качестве организатора протестов против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Тот известен как соратник Путина.