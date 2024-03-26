Путин публично приказал следствию найти украинский след в теракт в Крокусе. Такое уже было в истории после убийства Кирова.Ежов рассказывал на пленуме в 37-году: "Товарищ Сталин, как сейчас помню, вызвал меня и говорит: "Ищите убийц среди зиновьевцев". Я должен сказать, что в это не верили чекисты и на всякий случай страховали себя еще кое-где по другой линии, по линии иностранной, возможно, там что-нибудь выскочит... Товарищ Сталин позвонил Ягоде и сказал: "Смотрите, морду набьем".

Современные чекисты заставлять себя уговаривать не будут. Путин сказал - ищите украинский след - найдут скоро и без проблем. Бортников уже взял под козырёк. Ещё пару ушей у подозреваемых отрежут - те им и причастность снежного человека подтвердят.

Потом власти на основании этих показаний объявят, что теракт заказал предводитель украинских джихадо-бандеровцев Бен Ладенко. Телебыдло и это схавает.

А если серьёзно, чекистам теперь понадобится придумать "агентов украинских спецслужб", чтобы связать их с террористами из Крокуса. Могут арестовать каких-то украинских граждан или просто украинцев в Москве и пытками заставить их оговорить себя. Опыт подобных дел у чекистов огромный. Так что, быть украинцем в Москве сейчас становится просто опасно.