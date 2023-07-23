Путин хвастливо заявил Лукашенко о 'провале контрнаступления' ВСУ

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко выдал, что контрнаступление Украины якобы "провалилось". Переговоры двух диктаторов проходят 23 июля в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

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В частности, в ходе встречи Лукашенко заявил, что "украинского контрнаступления" якобы "нет". "Оно есть, но оно провалилось", – хвастливо объявил Путин.

Кроме того, Лукашенко выдал, что наемники ЧВК "Вагнер", которые находятся на территории Беларуси, якобы хотят наступать на Польшу.

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы – хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!" – заявил диктатор.

Глава Кремля ранее заявил, что его переговоры с Лукашенко продлятся два дня, встречу планируется продолжить и в понедельник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 22 июля Лукашенко прибыл в РФ с рабочим визитом. Среди анонсированных тем переговоров – вопросы "безопасности", санкции и Союзное государство.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские защитники каждый день продвигаются на 0,5–1 км. Ускорить контрнаступление ВСУ практически нереально из-за огромного количества вражеских оборонительных сооружений и минных полей, объяснил он.

– Генерал США Марк Милли призвал не называть контрнаступление ВСУ провальным. По его словам, за Украину предстоит еще много борьбы.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что пока слишком рано делать выводы об успехах контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что украинцы пробиваются через серьезные и укрепленные линии защиты.

– По мнению аналитиков ISW, кампания по блокированию объектов в тылу врага успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов, что способствует их истощению. А темп контрнаступления ВСУ, задержка которого отчасти связана с нехваткой техники, вскоре может возрасти.

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