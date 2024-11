Путин хочет перезагрузки отношений с США: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями диктатора относительно Трампа

Российский диктатор Владимир Путин пытается сформировать внешнюю политику Дональда Трампа, который, предварительно, выиграл выборы президента в США. Он хочет добиться еще одной перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном на условиях Кремля.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики объяснили, что стоит за заявлениями международного преступника, который 7 ноября выступал на 21-м ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Так, Путин выразил уверенность, что президентская кампания Трампа отображала "желание восстановить отношения с Россией и помочь положить конец украинскому кризису". Позже он отметил, якобы Россия открыта для "возможности восстановления отношений со Штатами".

При этом российский диктатор попытался обвинить США в подрыве отношений между ними и РФ, отметив, что американцы ввели санкции и ограничения в отношении россиян и решили поддержать Киев. И тут он не упомянул, что эти меры были ответом на незаконное и ничем не спровоцированное полномасштабное вторжение российских войска в Украину.

"Заявление Путина подразумевает, что Россия примет любую перезагрузку отношений с США только в том случае, если они снимут санкции и ограничения против нее и прекратят поддерживать Украину – фактически полностью на условиях, которые выгодны России за счет интересов США", – отметили в ISW.

По словам аналитиков, также диктатор с Кремля повторил шаблонную версию о том, что НАТО – "вопиющий анахронизм". Он обвинил Запад в сохранении блокового менталитета и намеренно выдал вторжение русских оккупантов в Украину за "попытки Североатлантического альянса сохранить свою актуальность".

"Путин попытался представить БРИКС как неблоковую альтернативу НАТО и ложно намекнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы стать гегемоном, несмотря на то, что Кремль формирует новый антизападный блок, состоящий из Ирана, Северной Кореи и Китая", – указали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор поздравил Трампа с победой на выборах в США. Несмотря на то, что, по его мнению, неизвестно, какими будут действия республиканца во время его вероятного второго президентства, Путин заявил, что готов вести с ним дискуссию и работать.

