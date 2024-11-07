'Неизвестно, какими будут его действия во время второго срока': Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Российский диктатор Владимир Путин поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах. Несмотря на то, что, по словам главаря Кремля, пока неизвестно, какими будут действия республиканца во время его второго президентства, Путин заявил, что готов вести с ним дискуссию и работать.

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Об этом российский диктатор заявил 7 ноября на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Его цитируют прокремлевские медиа.

"Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Как я уже говорил, мы будем работать с любым главой государства, которому доверяет американский народ. Так будет действительно и на практике", – заявил Путин.

Российский диктатор добавил, что готов к контактам с Трампом и "не считает зазорным" ему позвонить по телефону, хотя обычно "не звонит первым, потому что руководители западных государств с определенного момента перестали звонить сами – не хотят, ну и не надо".

Кроме поздравлений Трампу, Путин сказал, что его поразило поведение республиканца во время покушения и "он мужественный человек". К тому же Путин уверен, что глупый и неинтересный человек не мог бы оказаться на верхушке власти Соединенных Штатов.

Также, по словам лидера РФ, Трампа во время его первого президентского срока якобы затравили и он "боялся и шаг сделать, пошевелиться".

"Действия Трампа на втором сроке пока неизвестны", – сказал Путин.

По словам Путина, предвыборные заявления Дональда Трампа о том, что он стремится возобновить отношения с Россией и прекратить войну с Украиной "заслуживают внимания".

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

После объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США , букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны. Однако в ходе переговоров диктатор, вероятно, выдвинет ряд своих требований.

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