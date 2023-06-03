Путин готов "сдать" приграничье, главное – защитить Москву: что стоит за созданием новых военных округов в РФ

На фоне провалов в Украине армию страны-агрессора внезапно решили "реформировать" — в том числе серьезно нарастив ее численность. Однако реализацию этих планов уже подвергли сомнению как рядовые россияне, так и непосредственно оккупанты. Но больше всего вопросов в РФ вызывает решение о формировании новых военных округов, потому что на самом деле их главная задача — защита путинского режима.

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Война пришла в их дом

"Защита людей и, прежде всего, защита России", — так в январе 2023 года Владимир Путин объяснил цель вторжения в Украину. В мае в Кремле говорили, что "спецоперация" будет продолжаться, чтобы не допустить обстрелов российских территорий, однако этот месяц ознаменовался успешными атаками на Москву, а также по военным объектам оккупантов в других регионах страны-агрессора. Чего только стоят боевые рейды российской оппозиции из РДК и легиона "Свобода России", которые стали для многих настоящим шоком.

При этом с начала войны, утверждает ФСБ, российские регионы "были атакованы более двух тысяч раз". Наиболее горячо сейчас — в приграничной Белгородской области, откуда военные преступники ежедневно на протяжении долгого времени обстреливают Украину. Потому "а нам-то за что?" — вопрос действительно риторический.

Но несмотря на это результаты опроса в Telegram среди, например, жителей Шебекино, показали: 72% продолжают поддерживать войну против нашей страны. То есть, с причинно-следственными связями там совсем плохо.

Тем временем география ударов по российской территории расширяется с каждым днем: помимо Белгородской "отхватывают" Брянская и Курская. Также прилетает уже Смоленской и Калужской.

К слову, ситуация с Шебекино, жители которого были вынуждены самостоятельно эвакуироваться без поддержки властей, а также жесткая цензура о происходящем в этом городе на федеральных телеканалах, четко показали: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Власть готовится к распаду

В 2023 году генштаб ВС РФ планирует создать новую общевойсковую и воздушную армию, один армейский корпус, пять дивизий, 26 бригад, а также сформировать Азовский военно-морской район. Еще одно нововведение — будут сформированы два военных округа: Московский и Ленинградский.

Российский пропагандист Александр Коц, тесно связанный с военной разведкой, в своем Telegram сравнил ситуацию в Сирии и Украине и фактически признал провал российской армии.

"Долгие годы считалось, что России не нужна слишком массивная армия, а для обеспечения интересов государства хватит и относительно небольшого профессионального войска. Подобный подход сработал в Сирии, где весьма скромной российской группировке удалось добиться значительных результатов. Однако на Ближнем Востоке нам противостояли иррегулярные формирования, "бармалеи в тапочках". На Украине против нас — современная армия с мощными разведывательными возможностями, сильной артиллерией и глубокоэшелонированной системой ПВО. Здесь малыми силами уже не обойтись", — написал российский пропагандист.

Однако реализацию таких планов по расширению подверг сомнению бывший "министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков). Он усомнился, что без всеобщей мобилизации в РФ можно "наполнить" все эти округа и бригады. К тому же, по признанию военного преступника, "на фронте многие части не укомплектованы до штатов военного времени даже близко, да и потери немаленькие постоянно".

Анонсированное расширение армии РФ вызвало много вопросов среди как поддерживающих "СВО", так и непосредственно участников войны против нашей страны. Россияне уже назвали это "сказками".

А вот российский аналитик Анатолий Несмиян убежден, что увеличение численности и создание новых военных округов приведет к очень серьезному качественному "проседанию" армии РФ.

"Проще говоря — она будет практически не способна даже к тому формату боевых действий, который ведет сегодня. Ко всему прочему необходимость обеспечения резко увеличившейся армии приведет к тому, что ВПК будет лишен возможности развивать новые вооружения — тут бы предыдущими поколениями вооружений обеспечить. Обратный процесс — увеличение качества армии за счет ее сокращения — невозможен, так как для огромной страны, которая сама себя загнала в окоп, качественная, но немногочисленная армия погоды не сделает. Такая армия может наступать, но не обороняться", — считает аналитик.

Отдельно он акцентировал внимание на формировании двух новых военных округов.

"Строительство двух особых военных округов — столичных — говорит о том, что именно в них будут вливать основные ресурсы. Возможно, что за счет изъятия из других. Власть уже понимает, что удержать всю страну для нее будет проблематично и готовится к распаду или по крайней мере, быстрой регионализации и частичному обрушению по периферийным областям", — пишет Несмиян.

По его мнению, именно поэтому "никто и не собирается оказывать помощь Белгородской (а затем Курской или Воронежской областям, а в дальнейшем - Ростовской области и Кубани) — их решено приносить в жертву, режим намерен держать центральные территории зубами, так как Россия — столицецентричная страна, и контроль над столицами обеспечивает легитимность власти. Пускай даже символическую".

Поэтому и создают столичные военные округа. "Пускай всё вокруг горит синим пламенем, Москву супостату не сдадим. В этом смысле жителям не-московских и не-петербуржских регионов нужно сразу понять — никто им ни в чем помогать и уж тем более спасать, если что, не будет. Сами, всё сами. На вас режиму было глубоко наплевать в мирное время, а сейчас — ну, подумайте сами", — убежден Несмиян.

Никто не хочет умирать

Тем временем глава мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский раскрыл подробности процесса мобилизации в России и формирования новых подразделений. Интересный факт: его доклад опубликовали в журнале Минобороны, но вскоре удалили.

Из этого доклада стало известно, что из мобилизованных россиян уже якобы сформировали 280 новых подразделений. Однако армия России испытывает большие проблемы с "неготовностью части общества к выполнению воинской обязанности" и винит в этом "информационное давление сетевого блогерского сообщества".

Бурдинский также признал, что в оккупационной армии есть проблема с обеспечением вооружениями и техникой.

Военкоматы в свою очередь собрали базу данных 31,6 миллиона человек, 2,9 миллиона из них — россияне призывного возраста. Власти также собирают актуальные номера мобильных телефонов и адреса электронной почты военнообязанных.

Резервный фонд правительства выделил 5 млрд рублей, чтобы "стимулировать" сотрудников военкоматов усиленно работать над мобилизацией и призывом. Наверное поэтому они "гребут" даже психически больных и людей с другими серьезными заболеваниями, а такие случаи фиксируются не только в глубинке, но и в Москве.

С каждым днем в Россмии сопротивление преступной мобилизации на войну против Украины только увеличивается: никто не хочет умирать. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери армии России составили уже почти 210 тысяч личного состава.