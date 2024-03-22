В Аравийском море в период с 11 по 15 марта проводились международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2024" с участием Ирана, КНР и России. Также на обучение привлекаются представители Азербайджана, Пакистана, Казахстана, Индии, ЮАР, Омана в качестве наблюдателей. Учения носят скорее политический и символический характер, чем военно-практический. Кроме того, эти учения прошли в условиях особого напряжения в регионе, войны в секторе Газа, обстрелов проиранским движением Ансар Аллах (хуситами) гражданского судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

Китай и Россия направили на обучение 3 и 2 корабля соответственно. Флот НОАК представлен современным эсминцем Типа 052D (введен в строй в 2018 году), фрегатом Типа 054А Линьи (введен в строй в 2012 году) и корабль всестороннего обеспечения Дунпинху (введен в строй в 2015 году). Россияне привлекли на обучение флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер проекта 1164 г. Варяг (введенный в строй в 1989 году) и фрегат Маршал Шапошников (введенный в строй в 1986 году). В общей сложности привлекалось до 20 кораблей, остальные составляли иранские корабли и катера разных типов.

У русского флота оставалось только два ракетных крейсера – Варяг и Маршал Устинов. Оба привлекались для сдерживания американской АУГ в начале полномасштабного вторжения. Тогда эти корабли были переброшены в Средиземное море. Третий крейсер, Москва, был уничтожен украинскими ВМС в апреле 2022 года. Ракетные крейсеры проекта 1164 имеют ограниченный функционал и их основной специализацией является удар по авианосным группировкам предполагаемого противника. В то же время, российские пропагандисты продолжают кичиться рудиментами времен Холодной войны в условиях новых конфликтов, вызовов и угроз.

В то же время даже партнеры россиян на этих учениях демонстрируют гораздо более современные морские силы. Иран активно внедряет стратегию асимметричных боевых действий, развивает флот подводных на надводных БПЛА, катеров, оснащенных противокорабельными ракетами, скоростных корветов катамаранного типа. Эта стратегия, кстати, достаточно актуальна и для Украины в контексте ее будущего развития Военно-морских сил. Российские производственные мощности не сравнятся и с Китаем, который уже обогнал США по количеству военных кораблей. С 2020 года в ВМФ НОАК введено 8 эсминцев Типа 055, которые по водоизмещению аналогичны российскому крейсеру, но являются современными и универсальными кораблями. Китай завершает работу над авианосцем Фуцзянь, разработанным с нуля, и готов перейти к строительству четвертого авианосца.

Россияне в то же время могут хвастаться только макетами авианосцев и эсминцев на различных выставках вооружений. Их флот оказался неспособен выполнять задачи в Черном море, корабли остаются в своих бухтах, а их собственные возможности судостроения крайне ограничены и остается лишь демонстрировать на всяких учениях устаревшие крейсера и фрегаты времен Холодной войны.