''Психиатры уже бессильны'': в России предложили объявить Лесю Украинку ''иноагентом'' и получили ''приговор''

В российской Госдуме призвали записать в "иноагенты" выдающуюся украинскую поэтессу Лесю Украинку, которая умерла 110 лет назад. Все памятники с этим "идолом нацизма" на территории РФ должны быть заменены на монументы "кадыровцам", наемникам ЧВК "Вагнера" или ее основателю Евгению Пригожину.

Видео дня

С таким "предложением" выступил российский генерал, депутат Госдумы Андрей Гурулев. "Диагноз" этому "законодателю" в сети не заставил себя долго ждать.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал Министерство юстиции объявить иностранным агентом умершую 110 лет назад поэтессу Лесю Украинку. Внимание "законодателя" гениальная украинская поэтесса привлекла после того, как москвичи начали возлагать к ее памятнику цветы и игрушки в память об убитых российской ракетой в Днепре мирных жителях.

С призывом записать Лесю Украинку в "иноагенты" российский генерал обратился к министерству юстиции РФ.

"Это массовая истерия с использованием идолов нацизма. Вот, только, вопрос: что эти идолы делают у нас в столице?! Снести — и проблема решится", – "обосновал" свое предложение Гурулев.

Он убежден, что Леся Украинка — "это настоящий иноагент". И вместо нее лучше поставить памятник "орлам" Пригожина и Кадырова или самому Пригожину.

"Родилась и жила в Российской Империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говориться, что иноагент обязательно должен быть живым?" — недоумевает Гурулев.

В России в "иноагенты" записывают людей или организации, которых подозревают в получении поддержки из-за рубежа или в пребывании "под иностранным влиянием". При этом "иноагенты" должны заниматься в РФ политической деятельностью. До Гурулева никто не задавался вопросом, подпадают ли под это определение давно умершие деятели других государств.

В сети с постановкой диагноза креативному генералу-депутату долго не тянули.

"Пожалуй, тот самый случай, когда даже психиатры уже бессильны... Депутат Госдумы Гурулев А. призвал Минюст объявить иноагентом поэтессу Лесю Украинку. Только есть нюанс: она умерла 110 лет назад", – написал пользователь Twitter с ником "Резервист".

В комментариях другие пользователи с ним солидарны.

"Для профилактики. Мы всё умрём, а они останутся. И будут нас всех проклинать и куда-то записывать. Вроде так", "Ну бывает... не похмелился", "Начитанный", "Посмотрите в эти честные глаза...его мозг застрял в развитии на начальной школе, иначе его не взяли бы в депутаты", "А можно без рожи? Она противная!", "Депутат Гурулев и Матвиенко как собирательный образ российской власти. Мне столько не выпить", – пишут комментаторы.

При этом некоторые из пользователей признаются: страх Гурулева перед гениальной украинской поэтессой - не беспочвенен.

"Самое моё первое желание, когда появились фото с цветами, которые несли люди после терракта, это открыть Википедию и прочесть все о Лесе Украинке. Меня просто затянуло и я запоем стала читать её стихи. Понравилось, очень. А этот член, скорей всего, и не знает, о чём речь Лизнуть – святое", – пишет россиянка в комментариях.

К слову, депутат Гурулев и раньше неоднократно проявлял собственную одаренность в экстравагантных предложениях. Так, к примеру, именно ему принадлежит идея создать в России "министерство информации и пропаганды". Оно, по мнению депутата, "защитило" бы государство-агрессора от "ведущейся в отношении России информационной войны". Спокойно спать Гурулеву не дает разобщенность многочисленных российских пропагандистов и отсутствие "единого управления этой темой".

"Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул всё, от информационного противоборства вплоть до фейкомёта", – заявлял Гурулев.

Напомним, ранее в минобороны РФ выдали новый фейк о ВИЧ-экспериментах в Украине. Озвучивший ранее "информацию" о боевых комарах и гусях, которых взращивали в биолабораториях в Украине для атак на РФ российский генерал в этот раз рассказал о том, что американские специалисты проводили эксперименты на украинских военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!