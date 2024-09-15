Процесс, которого не избежать: в ВМС объяснили, почему Керченский мост скоро начнет сыпаться

Россияне будут увеличивать логистическую нагрузку на Крымский мост во временно оккупированном Крыму. Поэтому он скоро начнет сыпаться.

Видео дня

Об этом пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире Эспрессо. Он также добавил, что это процесс, которого не избежать.

"У окупантов пока не очень большой выбор по логистике в оккупированный Крым. Паромы не работают. Когда заработают – неизвестно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу временно оккупированными территориями в Крым сейчас тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать", – рассказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС ВСУ, Крымский мост нуждается в ремонте, а из-за увеличения логистической нагрузки он еще больше начнет разрушаться.

"Россияне вынуждены будут увеличить перевозку по Крымскому мосту. У них нет выбора и они этого не уйдут. Соответственно, Крымский мост из-за этих нагрузок начнет еще больше сыпаться", – отметил Плетенчук.

Ранее стало известно о том, что российская оккупационная армия пытается оградить Крымский мост от уничтожения. Для сохранения главной логистической артерии на захваченный полуостров враг прибегает к разным методам.

Напомним, враг взимает все имеющиеся средства противовоздушной обороны на Крымский мост. Захватчики на украинском полуострове и в оккупированной части Запорожской области сильно зависят от Керченского моста, потому что поставляют через него горючее и боеприпасы.

В настоящее время незаконно построенный россиянами Керченский мост во временно захваченном страной-агрессором Крыму нуждается в экстренном ремонте. В результате атак Сил обороны Украины конструкция получила значительные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что украинские военные имеют план деоккупации Крыма и ликвидации незаконно построенного россиянами Керченского моста. Андрей Юсов отметил, что хотелось бы "посмотреть на часы и сказать, что мосту минут 15 еще осталось стоять – но реальность сложнее".

– Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на судьбу незаконно построенного Россией Крымского моста во временно оккупированном Крыму. Он заверил, что Главное управление разведки "умеет удивить информационное пространство".