Очень показательное интервью в "Коммерсанте", которое наглядно демонстрирует, почему большая и опасная ошибка утверждать, что идущая сейчас война – это война Путина против украинцев, а простые россияне ни при чем, их надо пожалеть, а санкции – отменить. Типичная представительница российского гражданского общества на службе у путинской власти – учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" и советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер рассуждает о помощи возвращающимся с войны путинским бойцам.

Видео дня

"Сегодня нужны контрактники, и городские власти вешают вдоль дороги рекламные плакаты. И мы с вами почти ничего не видим и не слышим о неизбежных жертвах. Сейчас нужны герои. А завтра? Не каждый герой возвращается целым, и не каждый из тех, у кого "руки-ноги целы", остался здоров психически. Но даже оказавшись зависимыми от других, люди должны иметь нормальную жизнь", - говорит Федермессер. Принесшие горе на украинскую землю, убивающие детей, насилующие женщин, сбрасывающие бомбы на украинские города – это "герои", которые должны после всего совершенного вернувшись иметь "нормальную жизнь".

Кто им будет ее обеспечивать? Очевидно, что государство и общество. Идет третий год после полномасштабного вторжения. И слова Федермессер прекрасно иллюстрируют, что в России все общество работает на войну и ее обслуживание. Получают зарплату в фирмах, зарабатывающих на госконтрактах или отправляющих рекрутов, платят налоги, которые идут на выплату контрактниками или еще куда-то, участвуют в улучшении жизни военных преступников и их семей, болеют за "своих" в разговорах и мыслях, борцы с коррупцией помогают эффективнее тратить деньги на войну. Они обустраивают свою Россию – ту самую, которая стала кошмаром для миллионов украинцев, которая главный союзник своих дружков по "оси зла" - Ирана, ХАМАСа, КНДР. И санкции – это логичные последствия для общества, которое заражено войной.