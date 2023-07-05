Пропагандисты в Москве хотели снять провокационный ролик об украинцах, но все пошло не так. Видео

Российские пропагандисты в Москве устроили съемки провокационного ролика о замене в Украине дня победы на День Европы. Они согнали в центр российской столицы массовку, изображающую из себя "представителей ЛГБТ" с радужными флагами и флагами Украины.

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Однако москвичи, не посвященные в замыслы пропагандистов, устроили истерику и вызвали полицию. Об этом пишет официальный канал проекта "Ищи своих".

"Пропагандисты в Москве хотели снять провокационный ролик об украинцах, но нарвались на истерику местных, которые не поняли, что происходит. Пишут, что реклама снимается про замену в Украине дня победы на День Европы. Тут прекрасно всё", – отмечено в сообщении.

В официальном канале проекта "Ищи своих" опубликовано видео, снятое, судя по всему, "патриотически настроенным" москвичом. Автор ролика возмутился наличием в Москве "колхозных вонючих тряпок", под которыми он, по-видимому, подразумевает сине-желтые флаги Украины – и вызвал на место полицию.

"Самый центр Москвы! Смотрите! У них горят съемки. И тряпки вон какие-то, колхозные, вонючие. Ща будем мусоров вызывать", – заявил автор видео.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что москвичи стали свидетелями не "атаки украинских представителей ЛГБТ", а съемок пропагандистского ролика возле одного из московских кладбищ, которую сами пропагандисты именуют "социальной рекламой против х*хлов".

"Позвонил мой человечек с кладбища. На фото съемка социальной рекламы против х*хлов. Так что правильно все делают, не кипишуйте", – успокоил "возмущенную общественность" российский пропагандист Алексей Ларкин.

Напомним, ранее в России похвастались, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС. Они процитировали заявление гендиректора Агентства о том, что в ходе проверок наблюдатели якобы не нашли подтверждений минирования станции, но "забыли" упомянуть о том, что оккупанты попросту не допустили представителей МАГАТЭ на некоторые участки территории, включая части машинного зала и системы охлаждения АЭС.