'Надо прямо сказать': на росТВ размечтались о 'прогулке' вагнеровцев в Польшу и назвали приоритетную цель. Видео

Российские пропагандисты на росТБ размечтались о "прогулке" "вагнеровцев" на территорию Польши. Они заявили, что никакой забор на польско-беларусской границе не помешает наемникам устроить "бавовну" на аэродроме в Жешуве.

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Об этом в эфире пропагандистского шоу говорил один из "экспертов". Он заявил, что в Беларуси сейчас находятся "элитные" бойцы с "уникальным опытом современной войны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Что касается военных решений, то надо прямо сказать, что сейчас, конечно же, самая обсуждаемая тема – это передислокация ЧВК "Вагнер", личного состава, в Республику Беларусь. Хочу сказать, что туда направлены лучшие специалисты, которые были в распоряжении этой структуры", – заверил спикер.

Пропагандист высмеял стену, которая которую Польша построила на границе с Беларусью и заявил, что через нее якобы фиксируется порядка 100 проникновений нелегалов в сутки.

"А вы считаете, что диверсанты не пройдут малыми группами и не доберутся до этого польского аэродрома? И поверьте, белорусские пограничники не станут им мешать, такие у нас для этого есть правовые основания. Люди хотят посетить Европейских Союз, поляки сами прервали с нами все отношения в сфере охраны государственных границ. Наши оперативники или командир заставы польскому коллеге даже позвонить не может, если он увидит в бинокль этих "вагнеровцев", и не будет этого делать", – бредил "эксперт".

"Поэтому вот это "бряцание оружием" вряд ли способно остановить людей, желающих "прогуляться" куда-то там на территорию Польши. Я не исключаю, что вот партизаны, люди доброй воли, они могут устроить в этом Жешуве поганом, на аэродроме, ту самую знаменитую "бавовну"", – выдал россиянин.

Напомним: 23 июля на встрече с главой страны-агрессора Владимиром Путиным т. н. президент Беларуси Александр Лукашенко прямо заявил: мол, наемники "Вагнера" рвутся в "поход" на Польшу и хотят устроить "экскурсию" в Варшаву и Жешув. Диктатор выдал очередную басню об угрозе "расчленения Украины" и пообещал "поддержать" западное украинское население, если его "попросят".

"Отрыв запада Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо! И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос", – сказал он главе Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Польши Мариуш Блащак намекнул, что размещенная в Августове новая воинская часть будет противостоять угрозам со стороны России, а также Беларуси, где находятся наемники частной военной компании "Вагнер". Он заверил, что действующее правительство заботится о безопасности Польши и поэтому создает новые и модернизирует существующие воинские части.