Российская пропагандистка, ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева прокомментировала свое заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский по совету американского лидера Джо Байдена направил на Донбасс колонны украинских гомосексуалистов. Ранее об этом она рассказывала в эфире своей программы.

Журналист YouTube -канала Анатолия Шария взял интервью у Скабеевой и вспомнил об этом ее заявлении. Он спросил, откуда на Донбассе взялись батальоны геев и как это влияет на Россию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Донбасс – это русские люди. Русских людей приходят оккупировать геи. Страшное дело. В ВСУ есть целые подразделения гомосексуалистов. Это безумие. Людей выбирают не по принципу и их боеготовности, а по их ориентации. Всякие непристойности в голову приходят, но это их дело, пусть они там в казармах занимаются чем угодно ", – рассказала российская пропагандистка.

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Она также раскритиковала украинскую власть, потому что, по ее словам, эти батальоны формируют именно по ее указанию.

"Донбасс, шахтеры, война ... а тут украинская власть реально озабочена тем, чтобы набрать в армию геев. Если это самое главное, то в добрый путь. Если это самое главное, то российские власти выбрали верную позицию, какую-то выжидательную. Просто отойти в сторону, и чтобы оно все взорвалось к чертям. Потому что какие геи? Война на Донбассе, людей убивают, а KyivPride идет на Донбасс", – заявила Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева заявляла, что "направить на Донбасс колонны украинских гомосексуалистов" Владимира Зеленского подтолкнуло Агентство США по международному развитию . На ее слова отреагировали KyivPride.