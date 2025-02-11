Кремлевские пропагандисты продолжают продуцировать ненависть и агрессию в адрес США и стран Европы, однако продолжают пользоваться благами цивилизации на Западе. Более того, пропагандисты активно покупают недвижимость в европейских странах.

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Речь идет, в частности, о Маргарите Житницкой, которая работает продюсером шоу пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает The Insider.

Житницкая приобрела несколько квартир в Болгарии и регулярно ездит за границу. При этом ее сын имеет гражданство США, а высшее образование получил в Великобритании.

Также удалось выяснить, что компании Житницкой ООО "М-продакшн" и ООО "М-Продакшн Медиа" занимаются продюссированием всех главных российских пропагандистских передач, которые выходят на федеральных каналах. Житницкая причастна к таким программам, как "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Москва. Кремль. Путин", "Соловьев Live" и "Вечер Z".

Кроме того, Житницкая активно скупает недвижимость в столице страны-агрессора РФ. Ей принадлежат три московские квартиры общей площадью 226 квадратных метров в доме на Рождественском бульваре и две площадью 195 квадратных метров в ЖК "Сердце Столицы". При этом три из них она приобрела в 2022 году после начала войны в Украине.

Согласно утечке из налоговой, Житницкая в 2020 году получила 246 миллионов рублей дохода, а чистая прибыль её фирм, которые производят пропагандистский контент, с 2021 по 2023 год достигла 655 млн рублей.

Напомним, российские захватчики продолжают навязывать кремлевскую пропаганду детям на временно оккупированных территориях Украины. В Скадовске Херсонской области россияне заставляют детей воспринимать агрессию как норму.

Как сообщал OBOZ.UA, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что значительная часть Украины "хочет стать Россией". Представитель Кремля заявил, что украинцы на временно оккупированных территориях якобы добровольно проголосовали на "референдуме" за то, чтобы "присоединиться" к РФ.

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