Пожалуй, каждый житель оккупированных территорий сейчас может подтвердить, что в последние месяцы меньше слышно выходов артиллерии со стороны российских позиций, чем это было зимой, осенью прошлого года и раньше. Те, кто живет на оккупированном Донбассе еще с 14 года подтвердят, что гул стреляющих орудий россиян нынче не дотягивает и до уровня 2014-2015 годов. В то же время, за последние месяцы, благодаря западным поставкам и наращиванию собственного производства, ВСУ наращивают темпы и эффективность работы своей артиллерии.

Превосходство в дальнобойности современных артсистем ВСУ над российскими приносит свои плоды. Дело вовсе не в снарядном голоде ВС РФ (хотя они уже не могут позволить себе тратить снаряды в таких неадекватных количествах, как это было ранее). Дело в том, что ВСУ методично выбивают российские орудия, уничтожая их, а поврежденные не могут в должных объемах чинить ввиду утраты советской производственной базы. Насколько известно из открытых источников, россияне могут чинить поврежденные и поломанные пушки путем, так называемого каннибализма, когда на запчасти разбираются орудия с хранения.

Видео дня

Сейчас в сети публикуются кадры уничтоженной Мадяром советской 85-мм гаубицы Д-44 времен Второй мировой. Вообще, удивительно то, что на складах остались такие орудия и снаряды к ним, но куда им тягаться с артиллерией ВСУ, стреляющей на 40 километров, против 15 у Д-44 при никакой точности? Еще один эпизод остался без внимания - Российские пропагандисты опубликовали видео стрельбы по украинским позициям под Угледаром из противотанкового орудия МТ-12 Рапира. Это противотанковое орудие, а не обычная артиллерия и стрельба на видео велась подкалиберным снарядом, который должен пробивать броню при попадании, а не использоваться как осколочный снаряд, поражающий пехоту и укрепления.

Все это свидетельствует о серьезном истощении российских артиллерийских возможностей, составлявших основу наступательных возможностей российской армии. Россияне пытаются нарастить производство БМП, БТР и танков, но именно с артиллерией у них серьезные проблемы. Их ВПК не может уже более 10 лет запустить в серийное производство новые орудия, такие как Малка и Коалиция. Хотя этим летом и было объявлено о завершении их испытаний, но на фронте они так и не появились, а с учетом неспособности наладить производство стволов для старых Мста, Гиацинт и Д-20, то возможность начать нормальное производство той же Коалиции в обозримом будущем выглядит сомнительной.