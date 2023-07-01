Пробка 9 км: на въезде на Крымский мост россиянам устроили проверки с рентгеном. Фото и видео

Россияне ужесточили контроль на въезд на Керченский мост. Они устроили тотальный обыск каждого из автомобилей, в результате чего утром на подъезде к переправе со стороны Тамани образовалась пробка на 4 км, впоследствии она увеличилась до 9 км.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. В пабликах предполагают, что это может быть связано с поиском возможных подрывников из рядов "вагнеровцев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Между тем, россияне в сети жалуются, что раньше никто не проверял фуры, а теперь обыскивают даже бардачки и отправляют на рентген детей.

Под вечер 1 июля "министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка со стороны Кубани сократилась с 9 до 6 км, со стороны Крыма – до 1 км. В "ведомстве" призвали всех, кто намерен двигаться по мосту, заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения осмотра.

Кроме того, водителей попросили следить за текущей ситуацией с помощью навигатора и информационных табло на дорогах и при возможности временно воздержаться от подъезда к мосту.

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