Большая часть территории государства-террориста России превращается в болото из-за повышения температуры планеты. Ученые говорят, что Россия нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир, расплавляя давно промерзшую тундру, покрывающую около 65% территории страны.

Видео дня

В результате потепления высвобождаются парниковые газы, хранящиеся в талой почве. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам ученых, таяние вечной мерзлоты уже угрожает городам на севере и северо-востоке России. Нарушение ландшафта приводит к разрушению дорог, домов и трубопроводов. Более того, лесные пожары, которые стали более интенсивными в последние сезоны, усугубляют проблему.

Особую роль в превращении РФ в болото может сыграть кратер Батагайка, который представляет километровую трещину на Дальнем Востоке России. Уже сейчас он образует самый большой в мире кратер вечной мерзлоты.

Эксперты отмечают, что кратер может привлечь туристов, но на самом деле он представляет опасность. В будущем, с повышением температуры и усилением антропогенного давления, можно будет наблюдать все больше таких кратеров, пока вся вечная мерзлота не исчезнет с поверхности.

Местные жители в Республике Саха напуганы быстрым ростом кратера. Ученые не уверены в точной скорости расширения кратера Батагайка. Но почва под оползнем, глубина которого в некоторых местах составляет около 100 метров, содержит огромное количество органического углерода, который выбрасывается в атмосферу по мере таяния вечной мерзлоты, что еще больше способствует потеплению планеты.

С повышением температуры воздуха кратер будет расширяться с большей скоростью. Это в свою очередь приведет к еще большему потеплению климата в последующие годы.

Ранее ученые установили, что аномальная жара в 2020 году привела к резкому росту выбросов метана из тающих горных пород в вечной мерзлоте Арктики. Это явление гораздо опаснее, чем выброс метана из тающих болот в вечной мерзлоте Сибири, известный как "метановая бомба".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!