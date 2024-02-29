'Прилег на боевое дежурство': в Сочи произошло ЧП с ЗРПК 'Панцирь-С1'. Видео

В российском городе Сочи случилось чрезвычайное происшествие с вражеским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С1". Так, ЗРПК оккупантов, который передвигался в сопровождении полиции, перевернулся прямо посреди дороги.

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. Как отмечается, российский "Панцирь-С1" "прилег на боевое дежурство" у моста через реку Мамайку.

Из видео заметно, как ЗРПК, проехав мост, резко поворачивает и переворачивается на дорогу.

"Российский ЗРПК "Панцирь-С1", который передвигался в сопровождении полиции, лег на боевое дежурство в Сочи, у моста через Мамайку", – говорится в сообщении.

Напомним, что недавно украинские защитники вывели из строя очередные расхваленные россиянами два зенитно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Причем новые потери оккупанты понесли не на фронте, а на территории Белгородской области. Примечательно, что стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская Третья штурмовая бригада 28 февраля выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Накануне захватчики "накатами" атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. В Красногоровке противник успел подготовиться к продолжительной обороне.

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