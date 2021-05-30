У грудні минулого року Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА), що координує боротьбу з допінгом у спорті, затвердило санкції, відповідно до яких російським спортсменам терміном на два роки – до 16 грудня 2022 – заборонено виступати під прапором своєї країни на найпрестижніших міжнародних змаганнях.

Тож цілком адекватно діяли організатори матчу чемпіонату світу з шашок у Варшаві між росіянкою Тамарою Тансиккужиною та Наталією Садовською (Польща), як і міська влада Риги, що замінила державний прапор РФ на штандарт Олімпійського комітету Росії на площі, де розміщені прапори країн-учасниць чемпіонату світу з хокею.

Здавалося б, хто в цьому винен, крім самих російських спортсменів, у меню яких допінг уже обігнав таку традиційну страву як щі? Однак у Москві виконання рішення ВАДА потрактували як русофобію. В першому випадку ощирився рупор Кремля Дмитрій Пєсков, у другому – речниця-недоречниця МЗС Марія Захарова, яка заявила, що ці дії вписуються у "відверто русофобську лінію" і є "неприхованою неповагою до державної символіки Росії".

На останній тезі варто зупинитися докладніше. Як відомо, нинішній державний прапор РФ є римейком прапора Російської імперії, де він понад півтора століття (1721 – 1883 рр.) використовувався де-факто, а в 1883-1917 рр., тобто до припинення існування імперії, де-юре. Те, що Пьотр І, який увів цей прапор, запозичив його у Голландії, помінявши місцями смуги, то питання звички, у цій ситуації другорядне. Набагато цікавіше, що під цим прапором Російська імперія упокорювала ханства Центральної Азії, "прихопила" Маньчжурію (називаю лише деякі події періоду, коли триколор використовувався де-юре), а також придушувала вільнодумство всередині країни.

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А тепер "родзинка" на торті. Цей самий триколор, який від 1 листопада 1991р. є державним прапором РФ, під час Другої світової війни використовували деякі російські військові формування, які воювали на боці нацистської Німеччини. Одним із таких формувань була дивізія "Руссланд", яка діяла у складі вермахту з червня(!) 1941 р. по 4 квітня 1945 р., а наприкінці свого існування (до 3 травня 1945 р.) була реорганізована у Першу російську національну армію.

Пікантна ситуація на тлі недавньої, зробленої під час слухань законопроекту "Про заборону ототожнення ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні" заяви доповідачки, голови комітету з питань культури Держдуми РФ Є.Ямпольської про те, що "в Росії існують історичні та моральні аксіоми. Ми захищали свою землю від агресорів, окупантів, нелюдів". Адже виходить, що ті нелюди коїли злочини не лише під червоним прапором нацистської Німеччини, а й під триколором колишньої царської Росії і сьогоднішньої Російської Федерації. Цікава колізія, чи не так? Адже у цьому контексті зняття російського триколора має стати справою кожного свідомого борця зі спробами переписати історію з метою реабілітації всіх отих поплічників німецько-фашистських агресорів та окупантів!

Звичайно, навіть якщо Марія Захарова про це знає, то промовчить. А от світовим лідерам та громадськості не завадило б розуміти, яку цікаву палітру складають насправді три барви державного прапору РФ. Тоді, можливо, "неприхована неповага" до нього поширилася б не лише на спортивні змагання і не лише на два роки.

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