Пригожину вернули 10 млрд рублей, найденных во время обысков: заявили об 'обстоятельствах непреодолимой силы'

Главе частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину, у которого при обысках в Санкт-Петербурге конфисковали 10 млрд рублей и пять слитков золота, вернут все до копейки. Российские следователи поясняют такое решение обстоятельствами "внешней, непреодолимой силы".

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Об этом сообщили в российских СМИ. Пригожин проходит в РФ как участник событий, связанных с вооруженным бунтом, и потому приезжать самостоятельно за своим имуществом не стал.

Наличные забрал его личный водитель с доверенностью. Естественно, силовики не стали раскрывать детали передачи такой крупной суммы, во всяком случае неизвестно, пересчитывали ли деньги.

"Что касается старенькой белой "Газели" во дворе "Дворца Трезини" и нового белого Citroen на подземной парковке отеля River Palace, то они до сих пор стоят припаркованные", – заключили в сообщении.

Напомним, что общая сумма контрактов, которые Россия заключила с ЧВК "Вагнер" и холдингом "Конкорд" Евгения Пригожина, составила 858 млрд рублей. После чего "Конкорд" "оказал услуги" государству на сумму 845 млрд рублей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спустя полторы недели после неудавшегося госпереворота "вагнеровцев" министр обороны РФ Шойгу осмелился его как-то прокомментировать. После того как ручной чиновник Кремля назвал причиной отмены мятежа "личную преданность российской армии", он нарвался на критику даже самых зазомбированных граждан.