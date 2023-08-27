Пригожин сам себя сглазил: появилось пророческое видео о самолете

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сам себя сглазил на смерть. Так, в одном из своих видео лидер наемников заявил, что РФ находится на грани катастрофы и произнес пророческие слова о самолете, который "рассыплется".

Видео дня

Пророческое видео с Пригожиным выложил в сеть журналист Юрий Бутусов. Также на нем российский террорист говорил о своем убийстве.

"Лучше убейте меня, я не буду обманывать, я должен честно сказать – Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать все винтики, самолет рассыплется", – сказал Пригожин.

Вместе с тем, как заметил журналист Бутусов, эти пророческие слова лидера ЧВК "Вагнер" о своей смерти почему-то избегают и не распространяют российские пропагандистские медиа.

Напомним, что в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в произошедшей 23 августа авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших. Они соответствуют ранее опубликованным спискам пассажиров бизнес-джета и его экипажа.

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров Вагнера была максимально демонстративной.

В то же время российские пропагандисты начали распространять версию "украинского следа" и якобы заложенной на борту взрывчатки. Они усиленно убеждают россиян, что для Путина, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была бы "совсем невыгодной".

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