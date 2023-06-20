Пригожин пошел на конфронтацию с минобороны РФ в неудобный для Шойгу момент – разведка Британии

В ответ на требование министерства обороны РФ к наемникам ЧВК "Вагнер" заключить контракты с ведомством Сергея Шойгу до 1 июля, владелец этой частной военной компании Евгений Пригожин составил образец "контракта" собственной разработки. По его словам, этот "контракт" он передал в российское министерство несколько дней назад и уже трое суток ждет ответа.

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"Контракт" пригожинского образца вероятнее всего является очередной умышленной попыткой Пригожина ударить по авторитету военного руководства России, что в то время, когда российская армия занята противодействием контрнаступлению Украины создает для военной верхушки нешуточные проблемы. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве обратили внимание на очередной виток конфронтации между Пригожиным и высшим военным руководством РФ. Владелец ЧВК "Вагнер" публично заявил 19 июня, что уже трое суток ждет ответа МО РФ после того, как отправил в министерство образец "контракта" собственной разработки.

Этот "контракт" Пригожин составил после неоднократных публичных и категорических отказов выполнять ультиматум МО РФ по обязательному заключению контракта с российской армией со стороны всех наемников ЧВК "Вагнер" до 1 июля.

В британском оборонном ведомстве не сомневаются, что речь идет о выходе конфронтации между Пригожиным и российским минобороны на новый уровень, что в условиях украинского контрнаступления создает для российского командования дополнительные проблемы.

"Хотя содержание документа Пригожина не было обнародовано, акт его передачи повышает ставки и, скорее всего, является очередной умышленной попыткой подорвать авторитет официальных военных властей. Тон Пригожина в отношении МО стал однозначно конфронтационным. Министерство обороны РФ почти наверняка считает это очень чувствительным в то время, когда оно борется с контрнаступлением Украины", – говорится в сообщении МО Британии.

Напомним, ранее в британской разведке констатировали, что Россия после подрыва Каховской ГЭС опрокидывает часть подразделений от Днепра на восток.

В частности, передислоцируют часть Днепровской группировки войск оккупантов из Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления, где защитники Украины продолжают контрнаступательные действия. Эту группировку враг удерживал на левобережье до подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Очевидно, российское командование все более убеждается в том, что украинские войска после российского теракта не смогут атаковать оккупированное левобережье Днепра.