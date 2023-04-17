Цікаві процеси зараз відбуваються в російській еліті, якщо судити зі спроби Пригожина диктувати Путіну оптимальний формат і час виходу з "СВО" (прямо зараз оголошувати "СВО" завершеною, бо "всі цілі досягнуто, купу українців вбито, ще більше вигнано в еміграцію", і бігом починати окопуватись на окупованих теренах, поки не турнули через контрнаступ).

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А заодно – якщо врахувати настійливу рекомендацію (поки рекомендацію) "десятикратно мобілізувати військову промисловість" (і відібрати в теперішніх олігархів їхню власність – "внутрішні чистки глибинної держави", як він це назвав) та "замінити державний капітал економічною ефективністю" (чит. віддати всі дохідні галузі в приватні руки, а віддавати треба зокрема Пригожину, очевидно). Навряд чи це можна вважати суто приватною ініціативою Пригожина.

А якщо Пригожин озвучив настрої певної групи – це свідчить про реальний острах частини російської еліти втратити все заради абсолютно непотрібної і незрозумілої цілі "прирощування проблемних територій". Зрештою, що могли, вони вже заробили на перепродажі краденого українського майна. А тепер можуть втратити статки, бо хтось загрався у війну та ілюзії ядерного шантажу.

Хоча рекомендація віддати підприємства "ефективним власникам" може читатись і як готовність ще трохи потерпіти ризик і маразматичні замашки кремлівського геронтократа, якщо за це розплатяться в достатньому обсязі.

Звісно, це ще далеко не фронда, на яку мають певні сподівання союзники, але вже достатньо цікавий сигнал про внутрішньоросійські процеси.