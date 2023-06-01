Прошел один год и девяносто шесть дней войны. Обстановка на фронте за сутки никак не изменилась. И хотя поступают сообщения о каких-то продвижениях ВСУ в районе Бахмута, Кременной и Белогоровки, но на картах ISW это пока не нашло отражения.

Видео дня

Норвегия объявила о своем пятилетнем плане помощи Украине в размере 7 млрд. евро. Сегодня же Украина получила $1,25 млрд финансовой помощи от США через механизм Всемирного банка. Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, на социальные и гуманитарные расходы.

Кроме этого, Украина успешно прошла проверку исполнения четырехлетней программы МВФ и получит 900 миллионов долларов очередного (второго) транша. Общий объем программы МВФ составляет 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже получила 2,7 млрд долларов в виде первого транша.

Кроме этого, США объявили об очередном пакете военной помощи в 300 млн. долларов. Там в основном ракеты для HIMARS, Patriot и ПВО линии фронта (Archer, Stinger и пр.) . Весь характер поставок очевидно свидетельствует о скором наступлении.

Еще Швеция приняла решение о поставках в Украину самых на сегодняшний день современных БМП CV90. Что, разумеется, тоже будет очень кстати в связи с предстоящим наступлением.

Германия сегодня приняла решение закрыть четыре (из пяти) генконсульства России (в Мюнхене, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и Гамбурге). Берлин сообщил, что он это делает в ответ на ограничения, которые ввела Россия в отношении немецких госслужащих в РФ (подозреваю, что это реакция на репрессии в отношении Института Гете в Москве).

Но мало этого: Германия закрывает и свои генконсульства в России. В частности в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Все меньше шансов у россиян поехать в Германию на учебу или получить визу фрилансера. Я уж не говорю о туристическом Шенгене…

Железный занавес с грохотом падает на головы тех молодых россиян, которые все еще думают: уезжать или оставаться? В скором времени они будут избавлены от этого мучительного выбора. Тогда-то они и узнают, чем же все-таки был плох СССР. И лучшее в мире эскимо покажется им слабой компенсацией герметично закрытой страны, в которой Лувр и Прадо изучали по каталогам в Ленинке.

Первым почуял неладное российский МИД. (Ведь огромное количество сотрудников российских спецслужб должно будет вернуться на родину). МИД РФ заявил, что расценивает эти шаги Германии, “как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений, насчитывающих десятилетия многогранного, насыщенного и взаимовыгодного сотрудничества."

Ведомство Лаврова также напомнило: “что именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз…"

И, уже теряя самообладание, МИД РФ почти кричит: “Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию. Вновь призываем германские власти остановиться. Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры."

Меня терзают смутные сомнения… Это мне одному показалось, что российским дипломатам не очень нравится перспектива оказаться отрезанными от Европы? Менять работу в мюнхенском консульстве на посольство в Бешкеке или Кабуле им, почему-то, не хочется…

Думаю, что скоро Лаврова его сотрудники на Смоленской площади будут встречать плевками в физиономию и в кофе. Стоило столько времени лезть из кожи вон, и стремиться попасть в 1 - 4 Европейские департаменты или в департамент Северной Америки, чтобы все это пошло прахом и в итоге оказаться в зачуханном посольстве где-нибудь в Буркина-Фассо…

Что еще интересного сегодня случилось? Зеленский съездил в Одессу, куда назначил нового главу военной администрации, бывшего руководителя киевской прокуратуры, Олега Кипера.

А Пригожин за последние два дня успел дать три пресс-конференции — в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске (еще одна ожидается в Нижнем Новгороде). На них он говорил одно и тоже: ситуация на фронте отвратительная. Виноваты в этом Шойгу и Герасимов. Если не перейти на рельсы мобилизационной экономики (“все для фронта, все для победы", расстрелы, конфискации, всех - в лагеря), то война будет проиграна. А вот если все сделать как он предлагает, да ему еще дать двести тысяч солдат, то он за два года “освободит Донбасс", а за четыре - возьмет Киев.

Короче: война будет долгой, нужно срочно объявлять всеобщую мобилизацию, возвращать смертную казнь и вводить плановую экономику. Пригожин, разумеется, поддержал инициативу Кадырова объявить в России военное положение. А в связи с атакой дронов, посоветовал москвичам запастись терпением.

Я что сказать-то хочу: если бы Пригожина не было, то его бы стоило придумать. Никто так не наводит жути на россиян, как он. Его рассказы про всеобщую мобилизацию, расстрелы и необходимость запастись терпением при обстрелах городов, это самая лучшая антивоенная агитация, которую только можно придумать.

Никто для дискредитации российской армии в целом, и СВО в частности не сделал больше, чем Пригожин. Честь ему и хвала. И самое приятное в этом то, что эта агитация ничего Украине не стоит. Он сам, за свои деньги, ездит по России и агитирует против войны.

Начинается лето. Таким образом весеннего наступления ВСУ так и не случилось. Сегодня американцы сообщили, что украинское наступление начнется летом. Что ж. Будем ждать. Рано или поздно оно должно начаться. Самое главное, чтобы оно было успешным. И оно будет успешным. Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!