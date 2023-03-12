Пригожин издал, что русский Питер похож на Бахмут, но 'заминирован г*вном'

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, который окопался в Бахмуте, сравнил этот город Донецкой области с Санкт-Петербургом. Сравнение, мягко говоря, странное и непонятно, по каким критериям эти два населенных пункта можно между собой сопоставить, но у одиозного российского бизнесмена нашлись свои метафоры.

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Так у себя на Telegram-канале он ответил подписчикам, которые обеспокоены ситуацией в Питере: дескать, губернатор Беглов не может никак убрать снежные сугробы на улицах. Из-за этого в "культурной столице" России грязь, жижа, а глава города ради пиара проводит время в захваченном российскими войсками Мариуполе, сетуют петербуржцы.

"Мариуполь Мариуполем, но в Мариуполе его никто не видел. Дело не в сугробах, а в "бегловщине". "Бегловщина" – это новое явление нашей жизни. Беглову нравится гнобить город, ему нравится, что он разрушается, нравится, когда он весь зас*ан от начала до конца, что его не убирают, не чистят, не ремонтируют. Ему нравится, что везде рвется пар и льется г**но", – рассуждает Пригожин.

При этом он добавил, что из-за такой халатности губернатора, оккупанты из Питера, которые прибыли под Бахмут, фактически ощущают себя как дома. Ведь целиком разрушенный украинский населенный пункт после того, как в него пробралась Россия, теперь действительно похож на знаменитый Питер в худшем значении этого сравнения.

"Реально город Санкт-Петербург похож на тот же самый Бахмут. И шагу ступить невозможно, без того, чтобы не напрячься и думать о том, как бы не упасть в эту жижу. Вокруг всё так же заминировано. Только заминировано собачьим г**ном, которое никто не убирает. В Бахмуте — армагеддон, а в Питере — "Беглогендон" или, как я уже сказал, "бегловщина", – подытожил свои размышления Пригожин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети подняли на смех Пригожина, заявившего о своих планах баллотироваться в Президенты Украины в 2024 году. При этом он также добавил, что его военное формирование находится в 1,2 км от административного центра Бахмута, о "захвате" которого российская армия уже сообщала.

"Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин собрался идти в президенты... Украины. Он уже не просто клоун, он целый цирк", – отреагировали пользователи.