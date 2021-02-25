После того, как в 2014 году российские оккупанты сбили гражданский авиалайнер Малазийских авиалиний рейса МН-17 в небе над Донбассом, многие задавались вопросом, почему, когда с каждым днём появляется все больше доказательств вины российских вооружённых сил в этой катастрофе, их не привлекают к ответственности? В своих материалах посвященных этой теме я старался пояснить, что причиной тому является не только сложная и неповоротливая бюрократическая машина международной судебной системы, но и важность абсолютной неоспоримости доказательств вины.

Шли годы и, когда таковая база была полностью собрана, по делу МН-17 стартовало судебное разбирательство. Именно стартовало, ведь то, что мы можем сейчас наблюдать это лишь начало грандиозного позора РФ.

Аналогично и с катастрофой рейса МАУ PS752 в Иране. Я как был, так и остаюсь и буду в будущем среди тех, кто уверен, что в систему ПВО Ирана было стороннее вмешательство, что и привело к роковому пуску по гражданскому самолёту, о чём я написал немало материалов. Но ещё до того как украинский авиалайнер был сбит над Тегераном, я неоднократно публиковал статьи посвященные тому, что Россия, экспортируя своё вооружение, продолжает сохранять над ним контроль в той или иной степени, что должно насторожить страны, отдающие предпочтение военной продукции РФ.

И аналогично как с МН-17, преступление России совершенное в Иране против PS752, лишь с годами будет предано огласке на уровне международного судебного процесса. Причём огласка подробностей этой трагедии займет, куда большее времени, чем МН-17, из-за закрытости, как Исламской Республики, так и её заинтересованности в сотрудничестве с РФ.

Тем не менее, всё тайное становится явным и примером тому является Польша с её трагедией десятилетней давности. Катастрофой правительственного самолета президента Польши Леха Качиньского от 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Намедни, 24 февраля, председатель Смоленской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что причиной падения самолёта Ту-154 стала детонация взрывного устройства.

Так же в Польше намерены к 11-й годовщине катастрофы представить общественности важную информацию касательно расследования причин происшествия. В данном случае явно имеется ввиду многолетнее исследование образцов президентского самолета, на которых были найдены следы взрывчатки.

Как видим, на это уходят долгие годы, но не оспоримо одно – Россия ответит за свои преступления, что под Смоленском, что в небе над Донбассом, что в Иране. Правду скрывать вечно не получится, и именно она будет вписана в страницы позорной истории Российской Федерации – страны преступницы, страны террориста.

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