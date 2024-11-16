'Предатели захватили страну': российского блоггера, критиковавшего Путина, из СИЗО бросят на войну против Украины

В российском Новопавловске суд удовлетворил просьбу z-блогера, "военкора" Егора "тринадцатого" Гузенко на отправку его на войну в Украину вместо заключения. Блоггеру грозило до пяти лет тюрьмы за драку с полицией.

Видео дня

Об этом сообщил паблик блоггера. Отмечается, что таким образом поклонникам "тринадцатого" "удалось переломить несправедливость".

Поклонники блоггера считают, что Егор вернется на войну "в составе одного из штурмовых подразделений".

Формально блоггер был арестован за драку с полицией. Но в начале сентября Гузенко сделал сразу несколько видео о "предателях, захвативших страну". В частности, он раскритиковал российские власти за устранение неудобных типа Гиркина.

В начале октября Гузенко был арестован в городе Новопавловске по ч. 1 ст. 318 УК – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Арест предшествовала драка с полицейскими, когда они сделали ему замечание из-за маски на лице. По крайней мере, это официальная версия событий.

Кто такой "тринадцатый"

Российский пропагандист Егор "тринадцатый" Гузенко известен тем, что призвал к геноциду украинцев, в частности, к убийству украинских детей. На его канале в Telegram подписаны более 200 тысяч пользователей. Там он регулярно публикует антиукраинские посты, радуется смертям погибших от российских обстрелов украинцев.

Считается, что Гузенко причастен к жестокой смертной казни украинского военного, которому на видео отрезали голову.

Гузенко родом из Ставрополья, служил в военно-десантных войсках. В 2015 году вступил в ряды террористов так называемой "ДНР". Тогда он и взял себе позывной "тринадцатый". Также воевал в Сирии.

На территории РФ он несколько раз находился в розыске (например, в 2021 году выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему в центре Санкт-Петербурга), в том числе как злостный неплательщик алиментов. Правда, все эти розыски и алименты российским судом не учитываются. Тем более если такой подсудимый желает стать мясом на войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешние темпы роста смертей российских оккупантов на войне против Украины рекордны и являются самыми высокими за все время полномасштабной войны. Показатели за сентябрь, октябрь и ноябрь превышают цифры в прошлом году в полтора раза и более чем в два раза – данные 2022 года.

А по данным Генштаба, за все время полномасштабной войны украинские защитники обезвредили 717 590 российских кафиров.

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