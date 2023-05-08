Трупный смрад разносится по всем уголкам бескрайней России. Многие десятки тысяч боевых стягов реют не над условным Рейхстагом, а над могилами российских оккупантов. В умах правит замешательство с основной навязчивой мыслью: для чего вся эта кровавая баня? Что хотел показать военный преступник Путин всей этой бесконечной трагедией? Какова польза для России от кусков захваченной украинской территории, которые заносят сепсис в больной организм империи, возрождение которой не состоялось?

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Где-то в Сочи сидит на мешках с краденным добром российский смертный Кащей и готовится нагадить в мозги холопам очередной порцией лжи к 9 мая. Любые фразы и увещевания из его пасти вряд ли найдут много искренних адресатов. Для галочки, как принято, парадец, конечно, проведут, солдатики постучат каблуками по брусчатке, танки полязгают чугунием. Бесстрашный вождь высунет нос из бункера и помашет ручкой ряженым "ветеранам" в окружении ненадежных батыров Жапарова-Токаева и армянского недруга Пашиняна. Все просто замечательно. "Спецоперация" идёт по плану. В преддверии обгаженного 9 мая ошметья частной армии лысого "повара" 10 месяц ровняют с землёй непобедимый Бахмут; сирийский мордатый мясник, как обычно, тупо харкает остатками ракетного арсенала по продовольственным складам; Кадыров пытается показать, какой он арбитр и гарант стабильности в России.

В обветшалых декорациях нигде даже близко нет места "победе", "победности", "триумфу". "Вселенная Конашенкова", безусловно, не в счёт. В истории советского мифа 9 мая поставлена жирная точка: нацизм во всей красе расправил крылья над Россией в гламурном образе Shamana. Так сказать, всему миру на зло. Карикатурный Путин с гитлеровскими усами щёточкой с обложки Time пророс в реальность круче оригинала.

Спичрайтеры Кремля лихорадочно перебирают гитлеровские речи 1943-1944 годов, дабы воодушевить российское население дальше гибнуть, чтобы Путин жил. Как один из вариантов рассматривается мотив нацистского "Дня памяти героев", который отмечали 16 марта. Мемориальный день связан с уходом за военными кладбищами, введением всеобщей воинской повинности в Рейхе и культом ремилитаризации. Все в точности, как в нынешней России.

Идея очень заходит Путину, который на дух не переносит живых героев. Чтобы подстроится под его потребности в 2012 году изобрели культ мертвых героев – "Бессмертный полк". Инициатива за десятилетия была маргинализирована и устарела, ведь путинщина породила новые горы трупов, пардон, "героев "СВО", на которых тоже можно отлично паразитировать. Новый "Бессмертный полк" получил огромное вливание. Правда, есть трудности с датой СВОлочной победы, ведь НАТО даже не вступило в войну.

Да какое там НАТО, в Украине после оккупации частей четырех украинских областей никакого движения нет. Одна сплошная "Бахмутская мясорубка". Зато сразу и армейскую, и ЧВКашную, и кадыровскую группы удалось смешать с дерьмом. Но как победный результат, понятно, такое продавать нельзя. Совсем другое армейское и спецслужбистское командование обещало Путину, но так и не сделало из него единственного героя войны, реинкарнации Сталина. На выходе, правда, получился какой-то гибрид Ким Чен Ира и Пол Пота, с которым даже китайцы не хотят иметь дело.

В итоге команда Путина и олигархат ищут пути, как можно максимально вывернуть ситуацию с выигрышем для себя. Никаких вразумительных ответов на злобу дня у них нет. Объявлять военное положение и всеобщую мобилизацию крайне рисковано, а в экономическом плане даже смертельно опасно для нуворишей. Главный выход: отказаться от выборов и автоматически продлить путинский мандат до момента завершения "СВО". Взамен россияне получат некое подобие устойчивости системы и видимость нормальности с порционной могилизацией. Войну окончательно отделят от Кремля, оттеснят на периферию, "СВО" же, чай, не ВОВ. 9 мая – как нельзя лучший повод легализовать новый общественный договор во имя торжества смерти.