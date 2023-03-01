Блог | Андрей Жалко-Титаренко: Пожар на нефтебазе в Туапсе уничтожил запасы топлива для русской армии

На самом деле пожар произошел не на "еще одной нефтебазе в РФ, каких сотни". Нефтебаза "Роснефти" в Туапсе - это основная перевалочная нефтебаза для поставок светлых российских нефтепродуктов (дизель, бензин, авиационное топливо) на экспорт. Нефтебаза входит в единый комплекс из Туапсинского НПЗ, и экспортного нефтеналивного порта. Туапсинский НПЗ в год перерабатывает 12 миллионов тон нефти, это много. Это седьмой по мощности завод в РФ. Наши Лисичанск и Кременчуг были мощнее, но их уже нет.

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Пожар на нефтебазе, скорее всего, частично уничтожил тыловые запасы топлива для русской армии как в Крыму, так и в Донбассе и дальше, (привет планам русского наступления), приостановит экспорт дизеля и бензина из РФ (отдельный привет бюджету РФ), и приведет к остановке НПЗ. Степень погрома пока не понятна, так что спрогнозировать длительность приостановки трудно. Но, я думаю, речь идет о неделях.

По некоторым данным это - работа БПЛА. Нижняя граница радиолокационного поля в РФ высоко, русское ПВО БПЛА не видит. БПЛА мог видеть А-50, но с ним в Мачулищах недавно приключилась неприятность.

Такі справи.