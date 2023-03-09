В России матери ликвидированного в Украине оккупанта подарили мультиварку и медаль. Фото

В Республике Башкортостан (РФ) матери оккупанта Фаниса Хусаинова – уже "двухсотого" российского "добровольца" – "в честь" смерти сына подарили мультиварку и медаль под названием "Женщина – мать нации". Роспропаганда пытается слепить из Хусаинова "героя" так называемой "СВО", хотя даже она признает – мужчина пять раз попадал на скамью подсудимых, потому что воровал.

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Информацию о "щедром подарке" матери ликвидированного зэка нашел сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе. Соответствующими фото OSINT-эксперт поделился на своем Telegram-канале.

Интересно, что мать военного преступника, которая теперь принимает подарки от российских чиновников, не участвовала в воспитании Хусаинова. Отца у оккупанта не было, а женщина вышла замуж за другого человека и уехала жить в Пермский край. Будущий зэк вырос в Новокайпаново на воспитании бабушки и дедушки (это подтверждало издание "Татар-информ", журналисты которого общались с военнослужащим).

Мать забрала сына к себе только после того, как тот окончил младшие классы школы. "Безусловно, детство без матери, нехватка отцовского воспитания не прошли бесследно – "темных" эпизодов в жизни Фаниса после армии довольно много. В 2018–2021 годах он пять раз побывал на скамье подсудимых за воровство", – признали пропагандисты. Впрочем, это не мешает им называть захватчика "примером для подражания".

Известно, что в пятый раз он получил более мягкий срок, потому что готовился стать отцом. Спустя год совместной жизни с матерью своей дочки Хусаинов развелся.

Оккупант попал на войну против украинского народа в июне 2022 года. Он утверждал, что отправился на "спецоперацию" как доброволец из "патриотических" побуждений.

Служил в отряде "Барс-17". В России ходит байка, что Хусаинов якобы "угнал украинский БТР", самостоятельно одолев семь украинских военнослужащих.

Сообщения о ликвидации зэка появились в декабре 2022 года. Только 15 января местные власти подтвердили это.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Республике Тыва (РФ) матери двух сыновей, одного из которых ликвидировали на "СВО", а второй еще воюет против Украины, подарили пачку пельменей.

– А в Краснодарском крае (РФ) администрация Красноармейского района похвасталась тем, что ее муниципальное предприятие заменило дверь уличного туалета матери "мобика". Чиновники опубликовали об этом "патриотичную" историю и показали фото работы.

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