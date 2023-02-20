В России "самолеты Путина" начали использовать для доставки "груза-200" по регионам – СМИ

В РФ самолеты специального летного отряда "Россия" (в частности, Ту-134АК RA-65911 и другие) могут быть задействованы для доставки в регионы трупов оккупантов, ликвидированных на войне против Украины. "Груз-200", судя по всему, сгружают партиями, но в морге отдают максимум по два тела в день, чтобы не сеять панику.

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Предположение об этом сделало издание The Moscow Times. Журналисты напомнили, что такой случай уже фиксировался почти год назад. Так, 2 марта 2022 года в аэропорт "Бегишево" в Татарстане доставили жителя республики Ильнура Сибгатуллина. РосСМИ называли его первым погибшим участником "СВО" из Татарстана.

Момент переноса гроба снимали на видео пропагандисты. Они показали, что "груз-200" прилетел именно на самолете с надписью "Россия" с бортовым номером RA-65911.

Официальные источники подтверждают, что этот Ту-134АК является частью специального летного отряда "Россия", которое входит в структуру управления делами президента РФ и занимается перевозками высших российских чиновников.

Именно этим бортом в 2016 году диктатор Владимир Путин летал в Йошкар-Олу, о чем свидетельствует фото, сделанное правительственной газетой "Марийская правда".

Лайнером с номером RA-65911 Путин прилетал в оккупированный Крым в августе 2014 года, чтобы провести незаконное совещание с членами совета безопасности России в Севастополе.

Вышеупомянутому борту уже исполнилось 40 лет. Его могли бы списать, но недавно срок эксплуатации был продлен еще на 10 лет. Генпрокуратура РФ еще в 2011-м предлагала прекратить использовать эти самолеты в связи с износом.

Журналисты обнаружили, что в конце января – начале февраля после визитов "самолетов Путина" в регионы местные СМИ или соцсети начинали писать о похоронах погибших на войне в Украине. Данные о полетах воздушных судов с сервиса сервиса FlightRadar расследователи сопоставили с информацией, публикуемой в открытых источниках.

В статье сказано, что инциденты похожи на закономерность. Так, в начале февраля в соцсетях появилось видео, снятое в Татарстане, с цинковыми гробами оккупантов (в кадр попали 11 штук, один из ликвидированных – Янгибаев А. А.). Мужчины на видео говорили, что тела предстоит развезти по деревням Татарстана и Башкортостана.

Потом в татарстанских группах в соцсетях нашелся пост, что Янгибаева Артура похоронили в Заинске 31 января. А за неделю до этого – 25 января – в Нижнекамске приземлился ЯК-40 отряда "Россия" с бортовым номером RA-87972.

С 8 по 12 февраля в Оренбургской и Челябинской областях похоронили шестерых военнослужащих ВС РФ. 8 февраля в Оренбург, а затем в Челябинск прилетал другой "самолет Путина" – грузовой Ан-148-100Е RA-61712.

Такая же модель судна с номером RA-61720 23 января посещала Екатеринбург. 23 и 24 января стало известно, что один военнослужащий ВС РФ и еще один наемник ЧВК "Вагнер" нашли свою смерть на "СВО".

26 января RA-61720 летал в Архангельск, а затем в Череповец. Через несколько дней в этих регионах похоронили как минимум троих погибших в Украине. Похороны прошли 27, 28 и 29 января. А до этого, 13 января, борт летал из Москвы в Уфу и обратно. В этот день столицу Башкортостана посещал Путин.

Журналистам неизвестно, откуда именно подобные самолеты могут забирать "груз-200". Они заметили, что над Тамбовской и Липецкой областями пилоты часто выключают транспондер (это не позволяет отследить маршрут перемещения). Указанные области граничат с крайними южными регионами РФ. А в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Липецкой областях, Краснодарском крае и Калмыкии действует запрет на полеты гражданской авиации из-за войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За почти год полномасштабной войны против Украины потери российских сил составили около 200 тысяч военных. Такую цифру 18 февраля озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен.

– Отметим, что эта статистика повторяет ту, которую ранее озвучивали в НАТО. В начале февраля-2023 там заявили, что РФ потеряла до 200 тыс. оккупантов убитыми и ранеными.

– Об этом говорили и в разведке Великобритании. Ведомство считает, что потери кадровой армии Российской Федерации и сил ЧВК "Вагнер" с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют от 175 до 200 тысяч военных, из них убитыми – примерно 40-60 тысяч.

– Генеральный штаб ВСУ в свою очередь сообщает о 143 680 ликвидированных оккупанах (из них +820 за 19 февраля).

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