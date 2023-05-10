День побєдобєсія і військовий парад на Красній площі завжди були ідеологічним стержнем доктрини "великої Росії" та омріяного проекту Путіна СРСР-2.

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Повномасштабний наступ російської орди 24 лютого 2022 року мусив би завершити процес відродження "великої Росії" у форматі СРСР-2 саме до 100-річчя заснування вчителем Путіна Леніним СРСР.

Проте героїзм, мужність і самовідданість українців зруйнували ці імперські плани путінської Росії, а спроба хоча б частково зберегти обличчя недоімперії шляхом проведення параду в Москві 9 травня потерпіла повне фіаско.

Військова техніка минулого століття, псевдоветерани, нещасна пика Путіна чи його двійника, вимучені посмішки союзників по СНД і , звичайно, хворий Лукашенко - все це нагадувало ПОХОРОНИ проекту СРСР -2 і так званої "великой россии".

Взагалі історія з колишім "визначним спортсменом і знаменитим коханцем Білорусі" Лукашенком знакова. Цього хворого недопрезидента фактично силоміць привезли на путінський парад, щоб потім на швидкій з медиками терміново відправити назад у Мінськ?!

Щодо так званих союзників, які прибули на парад.

Тут доречно сказати, що йдеться про прагматичний підхід, який би я назвав терміном "політична любов за гроші". Я вже мовчу про те, що днями той же Казахстан і та ж Вірменія голосувала за резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням агресії Росії;

Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан утрималися від голосування,

а представник Туркменістану взагалі не брав участі у голосуванні.

Тож 9 травня ми стали свідками своєрідних "похорон проекту Путіна СРСР-2" і щиро сподіваюся, що це були перші і не останні похорони в Москві.

П.С. Як тут не згадати про світогляду важливість українського, хоча й запізнілого, прощання з 9 травням - як днем руськоміровського побєдобєсія.