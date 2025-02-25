После заявления Трампа Путин собрал совещание по поводу редкоземельных металлов: у россиян в сети истерика. Фото и видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, собрал совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов в России. Это мероприятие он организовал после заявлений американского президента Дональда Трампа об интересе США к российским полезным ископаемым.

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Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. В то же время россияне в сети подняли истерику из-за "посягательств" на месторождения РФ.

Как информируют росСМИ, российский диктатор собрал встречу с чиновниками, чтобы обсудить вопрос, который, по его словам, недавно поднимался на форуме будущих технологий России. Речь идет об "отечественной индустрии редкоземельных металлов", активно обсуждаемых на фоне подготовки потенциального соглашения США и Украины.

По словам Путина, развитие добычи "редкоземов" должно стать приоритетным направлением, "который уже сегодня определяет глобальную конкурентоспособность страны".

Кремлевский главарь поручил наладить полный цикл индустрии редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства "готовых высокотехнологичных товаров с высокой стоимостью".

После того как информация об этой встрече Путина с должностными лицами разошлась в информпространстве, россияне подняли в сети истерику. Они возмущаются, что Трамп посягнул на их природные ископаемые, вспоминают, как радовались, когда он выставил такие претензии Украине, а теперь "добрался" и до них. А также угрожают как самому президенту США, так и всей Америке "солнцепеками".

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до этого совещания Путина президент США Дональд Трамп заявил, что в России есть полезные ископаемые, интересующие Соединенные Штаты. Речь идет о редкоземельных металлах. Он также подчеркнул, что 9 мая ему было бы рано ехать в Москву. Столицу страны-агрессора РФ он может посетить, если "все устроится".

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