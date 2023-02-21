После визита Байдена в Киев в России заявили, что не давали никаких гарантий его безопасности

Неожиданный и при этом весьма плодотворный визит американского президента США Джо Байдена в Киев уже вторые сутки не сходит с российской повестки дня. По версии главы Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, накануне своего посещения украинской столицы лидер США проинформировал Москву.

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Слова чиновника передают российские СМИ. Он подчеркнул, что со своей стороны Кремль не дал Байдену никаких гарантий безопасности, то есть лидер Соединенных Штатов отправился в Украину, как говорится, "на свой страх и риск".

Недовольство таким жестом Байдена в России очевидно. Как заметил Бортников, Украина в очередной раз заручилась поддержкой Запада и может продолжать "грозить террактами".

"За угрозами со стороны Украины стоит Запад, это надо понимать. Это касается в первую очередь того, что произошло на Крымском мосту", – заключил главный "фсбшник" России.

Напомним, что одиозный российский политик Дмитрий Медведев внимательно отслеживал передвижения Байдена по украинской столице. Он неожиданно признал, что западные страны действительно оказывают мощную поддержку Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, после визита главы Белого дома в Киев на федеральных каналах России "разверзлись врата в ад". Пропагандистка Ольга Скабеева во время своего шоу задалась вопросом, что мешало "грохнуть Байдена".