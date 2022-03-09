После новости о закрытии McDonald’s в Москве образовались километровые очереди за гамбургерами. Фото и видео

Колоссальные очереди выстроились в очереди в рестораны McDonald’s в Москве после официального заявления компании о приостановке работы на территории России. Жители столицы словно хотят наесться впрок американского фасфуда, а может даже сделать стратегические запасы (хотя готовая продукция известной сети не обладает свойством долгого хранения).

Кадры вечерней Москвы опубликовали тамошние Telegram-каналы. Экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко нашел сей перфоманс довольно забавным и сакральным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В своё время очередь в первый McDonald’s ознаменовала развал Союза. Пусть эта очередь станет предвестником развала Мордора", – написал он у себя на Telegram-канале.

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