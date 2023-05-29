'Пора определяться': в легионе 'Свобода России' призвали россиян объединяться в реальной борьбе против путинского режима

Глава добровольческого легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" обратился к так называемым либеральным силам РФ, которые критикуют их диверсионную деятельность. Он убежден, что подобная критика от эмигрантов, сбежавших на территорию Евросоюза неуместна, сегодня каждый россиянин должен принять твердое решение, на чьей он стороне.

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Об этом российские бойцы, воюющие на стороне ВСУ, написали у себя на Telegram-платформе. В первую очередь "Цезарь" обратился к известной писательнице и журналистке Юлии Латыниной, которая публично "ищет соринку в глазу" боевого подразделения.

"Юлия, этот текст для вас и для всех тех, кто до сих пор думает, что сбежать со страны и талантливо вещать бесполезную чепуху — эффективнее, чем вести вооруженную борьбу с кровавым режимом Кремля", – указано в сообщении.

"Цезарь" призвал всех, кто считает себя оппозицией диктатору Путину, его клике и убежден, что война в Украине преступна, объединиться и направить свои силы на борьбу с режимом. Не только на словах, но и на конкретных действиях.

"Пора определиться: вы теоретики, которые пьют латте в Европе и рассказывают, как нам воевать, или реальная сила, которая может снести кооператив Озеро (олигархи, приближенные к Кремлю и спонсирующие его режим, – Ред.)", – заключил он.

Напомним, что добровольцы из российского легиона устроили "бавовну" в Белгородской области РФ, что вызвало буквально панику на территории всей России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по всей территории России продолжает функционировать движение в поддержку освобождения страны от диктатуры и прекращения войны в Украине. В Москве на прошлой неделе организовали смелую акцию с листовками легиона "Свобода России".

"Москва на связи! Неизвестные патриоты развешали листовки легиона, демонстрируя свою поддержку. Легионеры, мы ждем вас дома! Россия будет свободной! За Россию! За свободу!" – рассказали подпольные активисты.